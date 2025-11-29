„Treceți batalioane” și „Marșul de Întâmpinare. Povestea cântecelor patriotice de 1 Decembrie

Cei aproximativ 3000 de militari care vor participa la parada militară organizată pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României, vor fi acompaniați de fanfarele și orchestrele militare.

Muzica Reprezentativă a Ministerul Apărării Nationale, alături de Muzica Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, Muzica Brigăzii 1 Sprijin Manevră Argedava și elevii Cursului de formare a subofițerilor în activitate din cadrul Centrului de Instruire pentru Muzici Militare vor susține fondul sonor necesar pentru menținerea cadenței militarilor care vor prezenta onorul.

Pe parcursul paradei se vor interpreta numeroase marșuri și piese patriotice, precum „Treceți batalioane române Carpații”, „Marșul de Întâmpinare”, „Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia” etc.

Nu se știe cu exactitate cine a compus marșul sau cine a scris versurile cântecului patriotic „Treceți batalioane române Carpații”, însă e cert că are o istorie veche, fiind asociat Armatei Române și marilor evenimente militare din ultimele decenii. Deși unele surse îl atribuie lui Iosif Romulus Botto, acest lucru este puțin probabil, deoarece el avea doar 12 ani la începutul Primului Război Mondial. Cert este că marșul era deja cunoscut în 1919 printre membrii Legiunii Române de Voluntari Transilvăneni-Bucovineni. Textul inițial de trei strofe a fost ulterior completat cu șase strofe suplimentare, iar primul vers îl plasează clar în perioada Marii Uniri.

Cântecul a inspirat și curajat soldații români atât în Primul, cât și în Al Doilea Război Mondial, răsunând în iunie 1941 pe străzile Bucureștiului în momentul mobilizării pentru eliberarea Ardealului, Basarabiei și Bucovinei. Popularitatea sa a fost reluată în perioada ceaușistă de poetul Adrian Păunescu, prin Cenaclul Flacăra, iar astăzi „Treceți batalioane române Carpații” rămâne un simbol al patriotismului românesc, interpretat în toate paradele militare, inclusiv la Parada Națională de 1 Decembrie.

„Marșul de Întâmpinare”

„Marșul de Întâmpinare”, cunoscut și sub numele de „Marș triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale Prințul Domnitor”, este o piesă istorică compusă de Eduard Hübsch în 1861 și adoptată ca imn al Principatelor Române între 1862 și 1884.

Deși nu are versuri originale și a rămas în mare parte o piesă instrumentală, astăzi este folosită de armata română la ceremonii, primiri oficiale și parade, fiind una dintre cele mai vechi compoziții muzicale oficiale ale statului român și un simbol tradițional al repertoriului militar.

„Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia”

„Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia” este o piesă instrumentală compusă de Tiberiu Olah pentru coloana sonoră a filmului „Mihai Viteazul” (1970), regizat de Sergiu Nicolaescu. De-a lungul timpului, melodia a fost reinterpretată de fanfare militare și folosită la ceremonii oficiale și parade, inclusiv de Orchestra Reprezentativă a Armatei Române.

Deși nu are versuri cunoscute, piesa păstrează caracterul solemn și evocă simbolic momentul istoric al intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, servind drept acompaniament ceremonial pentru evenimentele militare și patriotice, între care și parada militară de Ziua Națională.

Sâmbătă, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la Arcul de Triumf a avut loc repetiția generală pentru parada națională de 1 Decembrie.

Programul paradei militare de 1 Decembrie

Peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică, și 45 de aeronave, vor participa la parada militară organizată pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Potrivit MApN, la parada militară vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Pe 1 Decembrie, drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din București va fi amplasată o expoziție de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.

În garnizoanele în care sunt dislocate mari unități și unități militare, reprezentanții Armatei României vor participa, la solicitarea și cu sprijinul autorităților locale, la pregătirea, organizarea și desfășurarea de ceremonii militare și religioase.

Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor participa la ceremonii și activități specifice organizate cu ocazia Zilei Naționale.

Restricții pentru buna desfășurare a paradei de Ziua Națională a României

Pentru buna desfășurare a ceremoniei oficiale, Brigada Rutieră București va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor auto asupra restricțiilor rutiere pe arterele care converg către Piața Arcul de Triumf, pe 1 Decembrie.

În intervalul orar 9:00 - 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

Ministerul Apărării Naționale face apel la înțelegerea cetățenilor, având în vedere că pe timpul executării salvelor de tun și al survolului aeronavelor, nivelul de zgomot ar putea atinge pragul de disconfort atât pentru persoane, cât și pentru animalele de companie.

