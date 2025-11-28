€ 5.0906
Data publicării: 18:03 28 Noi 2025

EXCLUSIV ANM anunță vremea de 1 Decembrie: Prognoză surpriză pentru București și întreaga țară
Autor: Tiberiu Vasile

parada_arc_1_dec_007_inquam_photos_george_calin_11953200 Inquam Photos / George Călin
 

ANM a emis ultimele estimări meteo pentru 1 Decembrie, anunțând vremea în București și în alte regiuni ale țării. Meteorologul Daniel Alexandru a explicat în exclusivitate la DC News la ce ne putem aștepta de la vreme în minivacanța de Ziua Națională.

Meteorologul Daniel Alexandru, de la ANM, a oferit cele mai recente detalii despre evoluția vremii în cadrul unui interviu pentru DCNews și DCNewsTV. Discuția a avut loc cu numai o zi înainte ca temperaturile să înceapă să scadă vizibil și chiar înainte de minivacanța de 1 Decembrie. Interviul a adus informații esențiale pentru cei care își fac planuri de Ziua Națională sau pentru weekendul prelungit.

Vremea pe 1 Decembrie

Val Vâlcu: "Cum va fi vremea pe 1 Decembrie în București"?

Daniel Alexandru: "Înainte de a vorbi de vremea de Ziua Națională, și pentru că ne aflăm la sfârșitul acestei săptămâni premergătoare zilei de 1 decembrie, atunci trebuie menționat faptul că ne aflăm sub incidența unui cod. El semnalează faptul că un ciclon mediteraneean va cuprinde în special zona sudică a României, începând cu joi, 27 noiembrie, până la sfârșitul acestei săptămâni, 30 noiembrie, și se va manifesta acest front atmosferic. Va aduce precipitații consistente pentru România. (...) Începând cu data de 1 decembrie, chiar către sfârșitul zilei de 30 noiembrie, lucrurile se vor liniști din punct de vedere al precipitațiilor, iar perioada 1-5 decembrie va aduce o creștere de temperaturi, în primul rând, dar și o oprire a acestor precipitații care, în această lună noiembrie, ne-au cam sâcâit aproape în fiecare zi, cu foarte puține și foarte scurte pauze. Este posibil ca în continuare, în zonele montane înalte, la altitudini mari, peste 1700 de metri, să mai consemnăm o probabilitate ridicată de precipitații mixte".

Val Vâlcu: "Deci sunt șanse ca de Ziua Națională să fie vreme bună în București? În Alba Iulia ce se întâmplă"?

Daniel Alexandru: "La nivelul întregii țări, temperaturile începând cu data de 1 până pe data de 5, așa cum am precizat, vor crește semnificativ. Vor ajunge undeva între 13-15 grade Celsius. E o temperatură chiar foarte bună pentru această perioadă a anului, dacă o interpretăm prin prisma acestui eveniment național. În schimb, nu e o temperatură favorabilă prin prisma evoluției termice. Este o abatere pozitivă, adică o trecere peste norme, peste normal. Cel mai important element este faptul că nu vor fi precipitații. Dacă există posibilitatea să fie soare în anumite regiuni, în altele va fi înnorat, dar nu vor fi precipitații. Totul va decurge către o zi de 1 decembrie pe placul oamenilor care vor participa la mai multe activități".

ANM a publicat vineri estimarea meteo pentru perioada 1–29 decembrie, iar specialiștii anunță că întreaga lună va aduce valori termice peste media obișnuită pentru această perioadă de iarnă.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

