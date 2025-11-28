€ 5.0906
DCNews Stiri Târgul de Crăciun București 2025 se deschide vineri, 29 noiembrie
Data publicării: 13:34 28 Noi 2025

Târgul de Crăciun București 2025 se deschide vineri, 29 noiembrie
Autor: Anca Murgoci

Târgul de Crăciun București 2025 se deschide vineri, 29 noiembrie
 

Târgul de Crăciun București 2025 se deschide vineri, 29 noiembrie.

Pe lângă deja tradiționalele căsuțe, roata panoramică, meșteșugari și artiști plastici, ediția din acest an, cea de-a 18-a, va aduce o serie de noutăți care transformă evenimentul într-o experiență complexă pentru vizitatori. 

Premiere naționale și atracții unice în România

Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției 2025 este prima Piramidă de Crăciun instalată vreodată în România – o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru,  decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, asemănătoare celor din marile târguri din Germania, Austria și Franța. Piramida se rotește lent, oferind publicului o experiență vizuală spectaculoasă și devine, astfel, punctul central al zonei festive.

Tot în premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară prin proiecții festive dedicate – o transformare vizuală spectaculoasă care aduce magia Crăciunului pe una dintre cele mai emblematice clădiri ale Capitalei.

Scena Felinar – un concept nou pentru publicul tânăr

După succesul zonelor de DJ set din anii trecuți, ediția 2025 introduce Scena Felinar – un spațiu modern, creat special pentru generația tânără. Aici, DJ-ii vor aduce cele mai iubite remixuri ale sezonului, într-o atmosferă urbană, energică și complet nouă în cadrul târgului. Scena Felinar va deveni locul de întâlnire preferat al tinerilor, un punct în care muzica, socializarea și energia se îmbină perfect.

Atracții noi pentru copii și familii

Zona dedicată celor mici se extinde anul acesta considerabil, cu o serie de atracții aflate la prima apariție la Târgul de Crăciun București:

          •         Caruselul Venețian cu design clasic și elemente decorative premium;

          •         Santa’s Express, un mini roller-coaster tematic;

          •         Sania Zburătoare, o experiență interactivă pentru cei mici;

          •         Cutia cu globuri, un nou concept-joc cu surprize vizuale;

          •         Elfii interactivi și jocuri noi cu plușuri în zona instagramabilă.

Decoruri noi și o atmosferă vizuală reinventată

Ediția 2025 propune o schimbare majoră la nivel de decor:

·        O plasă de lumini complet nouă, care acoperă Piața Constituției cu un efect spectaculos, gândit pentru experiențe vizuale memorabile;

·        Peste 120 de căsuțe redecorate cu motive luminoase noi, stele și elemente grafice speciale;

·        O nouă serie de proiecții festive în punctele principale ale târgului, inclusiv pe fațadele unor zone tematice.

Experiențe culinare și meșteșugărești în formule noi

Anul acesta, zona artizanilor și producătorilor locali este consolidată prin:

·        mai multe standuri cu demonstrații live ale meșterilor;

·        prezența a trei creatori distinși cu titlul de Tezaur Uman Viu, care vor prezenta tehnici tradiționale rar întâlnite.

Amintire de suflet - fotografia ta cu Moș Crăciun

Magia Crăciunului mai aduce anul acesta o surpriză aparte: între 13 și 24 decembrie, la Casa lui Moș Crăciundin Piața Constituției, oprim timpul pentru o clipă, păstrând o amintire de suflet: fiecare vizitator primește în dar propria fotografie instant cu Moșul.

___________

Ediția 2025: mai multă magie, mai multă lumină, mai multe premiere

Târgul de Crăciun București va avea loc între 29 noiembrie și 28 decembrie, timp în care vizitatorii se vor bucura de un concept modernizat, plin de elemente noi și experiențe inedite, fără a renunța la tradiția care a consacrat acest eveniment.

Intrarea este liberă.

PROGRAM Târgul de Crăciun București: https://www.creart.ro/program-targul-de-craciun-bucuresti/

Mijloace de transport: https://www.creart.ro/mijloace-de-transport/

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

targ craciun
bucuresti
