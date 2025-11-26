Buzăul se unește pentru Bubu. Cel mai frumos cadou pe care îl putem face de Moș Crăciun: Să dăruim zile

O veste cumplită a lovit în urmă cu două săptămâni o familie din Buzău: Micuțul Răzvan Ionuț Popa, alintat Bubu, un băiețel de numai 2 ani și 5 luni, a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică tip B.

Până recent, copilul era vesel, energic și plin de viață, însă boala agresivă i-a schimbat radical existența. Acum ar fi trebuit să se gândească ce jucărie își dorește de la Moș Crăciun. Dar stă pe un pat de spital și face chimioterapie. Noi însă putem fi pentru el Moș Crăciun astfel încât, într-o zi, să poată scrie singur, ce-și dorește să primească sub brad. A învățat totuși mult prea devreme că sănătatea este cel mai de preț lucru. Și chiar dacă sănătatea nu se cumpără cu bani, uneori este nevoie de bani.

Mătușa lui, profund marcată, povestește că această lovitură a venit în urma unei alte tragedii, pierderea fiicei sale de doar 22 de ani: „Nu credeam că viața va fi atât de aspră în continuare. El a fost și este alinarea durerilor mele”.

În prezent, micuțul se află internat la Institutul Oncologic Fundeni, unde urmează tratamente intensive. Tatăl îi este însoțitor permanent în spital, iar mama a suferit o traumă puternică în urma diagnosticului. Costurile zilnice ale spitalizării și tratamentului sunt foarte mari pentru familie.

Rudele fac un apel emoționant către comunitate, cerând sprijin pentru ca Bubu să aibă o șansă reală la viață:

„Să-i redăm bucuria unei zile normale, să îl vedem iar zburdalnic și plin de viață! O rugăciune, o distribuire, o mică donație – orice ne-ar fi de mare ajutor. Haideți cu toții să-i dăm o șansă!”

Cei care doresc să sprijine familia pot contribui aici:

Nume Titular: Popa Marius-Costin



IBAN: RO17BTRLRONCRT0CK8028001



Moneda: RON

Revolut



Nume Titular: Sorina Turculet



IBAN: RO55 REVO 0000 1514 4866 8390



Telefon: 0787 281 246



Moneda: RON

„Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Răzvan și pe noi toți”, transmite familia, în speranța că micuțul va învinge boala și se va putea întoarce la copilăria pe care o merită.

Fii Moș Crăciun pentru Bubu! O cafea de la Starbucks sau încă o decorațiune de Crăciun la care renunți azi poate fi o șansă la viață pentru el.