€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Accident grav pe DN1, în Azuga: Opt răniți, la spital, printre care trei copii. Tânăr de 23 de ani, resuscitat
Data actualizării: 21:59 30 Noi 2025 | Data publicării: 21:59 30 Noi 2025

Accident grav pe DN1, în Azuga: Opt răniți, la spital, printre care trei copii. Tânăr de 23 de ani, resuscitat
Autor: Irina Constantin

accident dn1 Accident în Azuga, pe DN1
 

Un accident grav s-a produs, în această seară, pe DN1.

În accidentul rutier, produs duminică seară în Azuga, pe DN1, au fost implicate opt persoane. Accidentul s-a produs la limita dintre județele Prahova și Brașov, un tânăr fiind în stare gravă, arată informațiile transmise de ISU Prahova. Vorbim despre un bărbat de doar 23 de ani.

Accident Azuga: Trei copii, printre cei implicați în accident. Un tânăr de 23 de ani, în stop cardiac

”Din datele primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme şi cei opt ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi trei copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de 23 ani, se află în stop cardio-respirator”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Toate victimele, la spital

Victima aflată în stop cardio-respirator a fost supusă manevrelor de resuscitare, fiind stabilizată la faţa locului. Ulterior, aceasta a fost preluată de una dintre ambulanţele sosite la locul intervenţiei şi a început deplasarea către UPU Braşov, a anunţat ISU.

”Toate celelalte persoane implicate în accident, cu diverse traumatisme, au fost evaluate şi, ulterior, transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare”, precizează sursa citată.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) şi un echipaj de prim ajutor SMURD, iar de la ISU Braşov acţionează o altă autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) şi un echipaj SMURD. De asemenea, la accident a intervenit şi o ambulanţă SAJ. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident azuga
accident dn1
accident
azuga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 49 minute
Singurul motiv pentru care ar mai rămâne Moșteanu în politică. Elena Lasconi: Descurcă-te, frate! Ia-ți iahtul și pleacă
Publicat acum 58 minute
FCSB se apropie de play-off-ul Superligii după meciul cu Farul. Cum arată clasamentul
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Apare olx-ul ANAF-ului, de unde românii pot cumpăra marfa confiscată
Publicat acum 1 ora si 35 minute
FOTO Ce decorațiuni s-au ales în 2025 pentru Casa Mița Biciclista. Clădirea, pregătită pentru postări instagramabile
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Treziții în conștiință ai lui Călin Georgescu, sectă fanatică legată de wokism - descrierea lui Adrian Papahagi despre georgism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close