Accident grav pe DN1, în Azuga: Opt răniți, la spital, printre care trei copii. Tânăr de 23 de ani, resuscitat

În accidentul rutier, produs duminică seară în Azuga, pe DN1, au fost implicate opt persoane. Accidentul s-a produs la limita dintre județele Prahova și Brașov, un tânăr fiind în stare gravă, arată informațiile transmise de ISU Prahova. Vorbim despre un bărbat de doar 23 de ani.

”Din datele primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme şi cei opt ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi trei copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de 23 ani, se află în stop cardio-respirator”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Toate victimele, la spital

Victima aflată în stop cardio-respirator a fost supusă manevrelor de resuscitare, fiind stabilizată la faţa locului. Ulterior, aceasta a fost preluată de una dintre ambulanţele sosite la locul intervenţiei şi a început deplasarea către UPU Braşov, a anunţat ISU.

”Toate celelalte persoane implicate în accident, cu diverse traumatisme, au fost evaluate şi, ulterior, transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare”, precizează sursa citată.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) şi un echipaj de prim ajutor SMURD, iar de la ISU Braşov acţionează o altă autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) şi un echipaj SMURD. De asemenea, la accident a intervenit şi o ambulanţă SAJ.