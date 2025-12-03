Mihaela Rădulescu, revenită în România după patru luni de la pierderea lui Felix Baumgartner VIDEO

Mihaela Rădulescu, care și-a pierdut partenerul în urmă cu patru luni, faimosul parașutist austriac Felix Baumgartner, a revenit în România.

Mihaela Rădulescu, la București, după pierderea lui Felix Baumgartner

Ea a fost surprinsă în aceste zile la București, pentru a fi alături de o persoană apropiată care are probleme grave de sănătate.

Mihaela Rădulescu a fost văzută plecând de acasă noaptea târziu, însoțită de un bărbat mai în vârstă, spre Spitalul Universitar de Urgență „Elias”.

Mihaela Rădulescu, vizibil emoționată

Zilele trecute, Rădulescu a fost remarcată de public în timpul interpretării melodiei „Iubirea schimbă tot” de artista Andra, vizibil emoționată la patru luni de la pierderea persoanei iubite.

În ciuda prezenței sale în Capitală, nu se știe dacă va fi prezentă și la alte evenimente publice, potrivit cancan.

Felix Baumgartner, cunoscut pentru realizările sale spectaculoase în sporturile extreme, a murit pe 17 iulie 2025, după ce s-a prăbușit în timpul unui zbor cu parapanta, în timpul unei vacanțe în Italia.

Baumgartner a rămas celebru pentru saltul său istoric din stratosferă, din 2012, când a depășit viteza sunetului în cădere liberă și a stabilit trei recorduri mondiale.

