Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei conform tradiției. Se spune că fetele își vor visa ursitul

În preajma marii sărbători a Sfântului Apostol Andrei, de pe 30 noiembrie, există numeroase tradiții populare, laice. Una dintre cele mai vechi este punerea busuiocului sub pernă de către fetele care vor să își viseze ursitul.

Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei pentru a visa ursitul

Busuiocul se pune, sub pernă, în noaptea de Sfântul Andrei, respectiv din seara zilei de 29 noiembrie spre 30 noiembrie.

Conform tradiției populare, fetele care doresc să își afle viitorul în dragoste pun câteva frunze de busuioc sub pernă înainte de culcare, pentru a visa soțul sau alesul inimii. Se crede că visul va fi clar și simbolic, indicând cum va fi viitorul iubit.

Ce semnificație are busuiocul în tradiția românească

În tradiția românească, busuiocul are o semnificație foarte bogată, atât în viața cotidiană, cât și în obiceiurile spirituale. Busuiocul este considerat o plantă cu puteri protectoare. Se folosește pentru a alunga spiritele rele, pentru a proteja casa și familia și pentru a aduce sănătate. De multe ori, busuiocul este prezent la sfințiri, ritualuri de curățare și în biserici, fiind considerat purtător de binecuvântare.

De asemenea, busuiocul este un simbol al dragostei și al fidelității. În obiceiurile de Sfântul Andrei sau de Sânziene, busuiocul este folosit pentru a descoperi viitorul iubitului/iubitei. Se crede că visul în care apare busuiocul sau al cărui simbol este busuiocul arată sentimente adevărate, dorințe și legături sufletești.

Totodată, busuiocul este considerată o plantă aducătoare de bogăție. În tradiția populară, se păstra busuioc prin casă sau la geamuri pentru a aduce bunăstare și armonie. Mai mult, busuiocul este asociat cu pacea interioară și echilibrul, fiind adesea oferit la botez sau folosit în ceremonii religioase.

Ce poți pune sub pernă în loc de busuioc

Dacă nu ai busuioc sau vrei să încerci alte variante, tradiția populară românească și superstițiile legate de descoperirea viitorului în dragoste oferă câteva alternative. Poți pune și câteva fire de busuioc uscat, dacă nu ai proaspăt. Tot busuiocul simbolizează iubirea, chiar dacă e uscat sau sub formă de fire.

Dacă nu ai deloc busuioc, poți pune frunze de pelin, despre care se crede că protejează și alungă spiritele rele. Totodată, poți pune petale de trandafir, simbolizeazând iubirea și romantismul.

Lavanda este folosită pentru vise liniștite și pentru a atrage armonie în relații. Are un efect calmant și protector.

Crenguțele de mirt sau iederă sunt asociate cu fidelitatea și longevitatea relațiilor. Pot fi puse sub pernă pentru a visa viitorul partenerului stabil și devotat. Inul este și el considerat protector, mai ales în visele legate de căsătorie.

