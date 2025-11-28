€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei conform tradiției. Se spune că fetele își vor visa ursitul
Data actualizării: 00:07 29 Noi 2025 | Data publicării: 23:20 28 Noi 2025

Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei conform tradiției. Se spune că fetele își vor visa ursitul
Autor: Darius Mureșan

Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei conform tradiției Foto: Unsplash / Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei conform tradiției
 

Există mai multe tradiții populare, în contextul sărbătorii Sf. Andrei, printre care și punerea busuiocului sub pernă.

În preajma marii sărbători a Sfântului Apostol Andrei, de pe 30 noiembrie, există numeroase tradiții populare, laice. Una dintre cele mai vechi este punerea busuiocului sub pernă de către fetele care vor să își viseze ursitul.

Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei pentru a visa ursitul

Busuiocul se pune, sub pernă, în noaptea de Sfântul Andrei, respectiv din seara zilei de 29 noiembrie spre 30 noiembrie.

Conform tradiției populare, fetele care doresc să își afle viitorul în dragoste pun câteva frunze de busuioc sub pernă înainte de culcare, pentru a visa soțul sau alesul inimii. Se crede că visul va fi clar și simbolic, indicând cum va fi viitorul iubit.

Ce semnificație are busuiocul în tradiția românească

În tradiția românească, busuiocul are o semnificație foarte bogată, atât în viața cotidiană, cât și în obiceiurile spirituale. Busuiocul este considerat o plantă cu puteri protectoare. Se folosește pentru a alunga spiritele rele, pentru a proteja casa și familia și pentru a aduce sănătate. De multe ori, busuiocul este prezent la sfințiri, ritualuri de curățare și în biserici, fiind considerat purtător de binecuvântare.

De asemenea, busuiocul este un simbol al dragostei și al fidelității. În obiceiurile de Sfântul Andrei sau de Sânziene, busuiocul este folosit pentru a descoperi viitorul iubitului/iubitei. Se crede că visul în care apare busuiocul sau al cărui simbol este busuiocul arată sentimente adevărate, dorințe și legături sufletești.

Totodată, busuiocul este considerată o plantă aducătoare de bogăție. În tradiția populară, se păstra busuioc prin casă sau la geamuri pentru a aduce bunăstare și armonie. Mai mult, busuiocul este asociat cu pacea interioară și echilibrul, fiind adesea oferit la botez sau folosit în ceremonii religioase.

Vezi și - Catedrala Națională: Slujbe săvârșite de Sfântul Andrei și de Ziua Națională

Ce poți pune sub pernă în loc de busuioc

Dacă nu ai busuioc sau vrei să încerci alte variante, tradiția populară românească și superstițiile legate de descoperirea viitorului în dragoste oferă câteva alternative. Poți pune și câteva fire de busuioc uscat, dacă nu ai proaspăt. Tot busuiocul simbolizează iubirea, chiar dacă e uscat sau sub formă de fire.

Dacă nu ai deloc busuioc, poți pune frunze de pelin, despre care se crede că protejează și alungă spiritele rele. Totodată, poți pune petale de trandafir, simbolizeazând iubirea și romantismul.

Lavanda este folosită pentru vise liniștite și pentru a atrage armonie în relații. Are un efect calmant și protector.

Crenguțele de mirt sau iederă sunt asociate cu fidelitatea și longevitatea relațiilor. Pot fi puse sub pernă pentru a visa viitorul partenerului stabil și devotat. Inul este și el considerat protector, mai ales în visele legate de căsătorie.

Vezi și - Sfântul Andrei, 30 noiembrie. Cele mai frumoase mesaje și urări pentru aproape 1 milion de români ce-i poartă numele

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sfantul andrei
busuioc
perna
ursit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Macron acuză Comisia Europeană că nu sancționează Big Tech, din cauza presiunilor SUA
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Negociatorii Ucrainei, chemaţi în SUA pentru discuţii. Și şeful de cabinet al lui Zelenski trebuia să meargă, dar a demisionat
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Cum se vede ciclonul "ADEL" din avion. Imagini spectaculoase, surprinse în timpul unui zbor București - Atena / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Când se pune busuioc sub pernă de Sf. Andrei conform tradiției. Se spune că fetele își vor visa ursitul
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Ponta nu se lasă convins de explicațiile lui Miruță: În documentul oficial e înscris clar "se suspendă pentru incompatibilitate" - FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat acum 15 ore si 16 minute
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat acum 15 ore si 11 minute
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat acum 11 ore si 59 minute
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat acum 15 ore si 8 minute
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close