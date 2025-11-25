  Catedrala Națională: Slujbe săvârșite de Sfântul Andrei și de Ziua Națională

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, transmis marți, slujbele se vor desfășura după următorul program:

* Duminică, 30 noiembrie, începând cu ora 7:00 și până la ora 10:00, vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10:00 și până la ora 13:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar de la ora 7:00 accesul va fi liber pentru toți credincioșii care vor dori să participe, locurile pe scaune urmând să fie ocupate în ordinea sosirii. Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioșilor, începând cu ora 7:00, în pridvorul deschis al Catedralei Naționale, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei, unde vor rămâne până la ora 19:00, nformează Agerpres.

* Luni, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, începând cu ora 12:00 în interiorul Catedralei Naționale, va avea loc slujba de Te Deum (mulțumire) oficiată de PS Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 11:00 și va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate, de asemenea, în ordinea sosirii. După încheierea slujbei de Te Deum, catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19:00.

În data de 2 decembrie, Catedrala Națională va fi deschisă spre vizitare în intervalul orar 11:00 - 19:00, urmând ca în perioada 3 - 23 decembrie să fie închisă pentru continuarea lucrărilor interioare. (Claudia Calotă)