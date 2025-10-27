Curs valutar BNR 27 octombrie. Câți lei costă azi un euro

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0848 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0835 lei, scrie Agerpres.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3684 lei, în scădere cu 1,05 bani (-0,02%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3789 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4867 lei, în scădere cu 1,25 bani (-0,2%), faţă de 5,4992 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 567,2563 lei, de la 572,5195 lei, în şedinţa precedentă.