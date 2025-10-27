€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:40 27 Oct 2025

Curs valutar BNR 27 octombrie. Câți lei costă azi un euro
Autor: Ioan-Radu Gava

fmi-adrian-negrescu_21067500 Foto: Agerpres
 

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american.

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0848 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0835 lei, scrie Agerpres.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3684 lei, în scădere cu 1,05 bani (-0,02%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3789 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4867 lei, în scădere cu 1,25 bani (-0,2%), faţă de 5,4992 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 567,2563 lei, de la 572,5195 lei, în şedinţa precedentă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

curs valutar
curs leu euro
cat costa un euro
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan
Publicat acum 7 minute
Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Publicat acum 19 minute
Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Publicat acum 28 minute
Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”
Publicat acum 39 minute
Sute de blocuri fără căldură, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 18 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 17 ore si 55 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close