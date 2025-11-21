€ 5.0891
Programul de viztare a Catedralei Naționale în perioada sărbătorilor
Data actualizării: 13:54 21 Noi 2025 | Data publicării: 13:53 21 Noi 2025

Programul de viztare a Catedralei Naționale în perioada sărbătorilor

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News
 

Până pe 29 noiembrie, 2025, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).

În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.

 Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

 În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale, anunță Arhiepiscopia Bucureștilor.

Pe 26 octombrie, la Catedrala Națională a fost sfințită pictura interioară, într-o ceremonie oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Evenimentul religios a marcat finalizarea lucrărilor majore la interiorul Catedralei după mai bine de 15 ani de șantier. (Claudia Calotă)

