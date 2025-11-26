€ 5.0903
Prislop: Peste 15.000 de pelerini sunt așteptați la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie
Data actualizării: 13:24 26 Noi 2025 | Data publicării: 13:24 26 Noi 2025

Prislop: Peste 15.000 de pelerini sunt așteptați la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie
Autor: Crişan Andreescu

Prislop Foto: basilica.ro
 

Peste 15.000 de oameni sunt așteptați, în perioada 27-28 noiembrie, la manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, au anunțat autoritățile din județul Hunedoara.

În acest sens, măsurile legate de ordinea publică sunt asigurate de efective ale Jandarmeriei, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Pentru a se evita blocajele și întârzierile, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile primite de la forțele de ordine aflate pe teren.

„Colegii care sunt prezenți în teren cunosc în detaliu zonele în care putem să parcăm, în dinamică. Au fost organizate mai multe parcări. Pentru a nu fi blocaje, participanții trebuie să acorde o atenție deosebită indicațiilor primite”, a declarat, într-o conferință de presă, șeful IPJ Hunedoara, colonel Daniel Fețanu, citat de Agerpres.

Indicații pentru pelerini


Autocarele care aduc pelerini în cadrul grupurilor organizate vor putea intra doar în parcarea special amenajată a mănăstirii, în limita locurilor disponibile. Când parcarea se umple, accesul altor autocare va fi oprit.

Vezi și: Pelerinaj la Prislop. Arsenie Boca va fi canonizat

Din cauza configurației zonei și a numărului redus de locuri, pelerinii care vin cu autoturisme personale vor fi direcționați de polițiști către spațiile special amenajate, în ordinea sosirii, pentru a menține traficul funcțional, potrivit basilica.ro.

„Echipajele de poliție rutieră vor lucra continuu pentru a menține fluența traficului, a preveni blocajele și a interveni rapid dacă apare o urgență. Jandarmii vor folosi o dronă pentru a supraveghea drumul de acces spre mănăstire”, a precizat colonelul Gheorghe Alin, comandantul Grupării  Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

Sărbătoare în siguranță

ISU Hunedoara va trimite în zonă mai multe echipaje de prim ajutor, două ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru transportul persoanelor și al victimelor multiple, precum și două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

„Un număr de 32 de pompieri vor asigura măsurile de prevenire și intervenție în cazul producerii unui incendiu, precum și acordarea asistenței medicale de urgență în incinta și în apropierea lăcașului de cult”, a precizat șeful ISU Hunedoara, lt.col.Alin Nasta.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis canonizarea Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop în ședința din 11-12 iulie 2024, iar proclamarea locală va avea loc la Mănăstirea Prislop pe 28 noiembrie.

Supranumit de credincioși 'Sfântul Ardealului', părintele Arsenie Boca - ieromonah, teolog și artist plastic - a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și ulterior al Mănăstirii Prislop. Născut la 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus (județul Hunedoara), părintele a trecut la cele veșnice în 1989 și este înmormântat la Prislop, loc spre care anual vin mii de credincioși. 

Manifestările vor începe cu o zi înainte, de la ora 16:00.

