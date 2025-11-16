Concret, acesta spune că nu mai poţi da vina pe altcineva când primeşti acasă o amendă pentru abateri la regimul rutier. Asta pentru că noile camere folosite de Poliţie sunt extrem de performante.

"Atenţie la camerele performante. Am văzut o ştire că au fost 106 sancţiuni că nu s-a raportat cine a fost la volan şi 96 de dosare penale pentru raportarea falsă a celui care a fost la volan. Deci Poliţia acum face anchetă şi ia prin sondaj sau cum iau ei şi compară să vadă dacă cel declarat chiar a fost la volan. De obicei, se întâmplă să fie soţul la volan şi să dea vina pe soţie. Dar am văzut această ştire de curând. Cel mai uşor e să te prindă când proprietar e Popescu, e filmat un bărbat la volan, şi tu declari că a fost o femeie la volan.

Dar atenţie cu declaraţia falsă!", a declarat Titi Aur.

"Dar când e o firmă cu multe maşini, azi o conduce un angajat, mâine altul?", a întrebat Val Vâlcu.

"Proprietarul maşinii e obligat să ştie în permanenţă cine conduce maşina. La companii, eşti obligat să ai foaie de parcurs. Dacă nu ştii şi nu te controlează nimeni, când se comite o abatere nu eşti scutit dacă spui că nu ştii. Trebuie să spui cine e. Şi când spui cine e, mai ales când eşti dubios, poliţistul poate verifica. Şi repet, camerele au această claritate care le permite poliţiştilor să verifice", a mai spus Titi Aur.

Peste 600 de permise, reţinute sâmbătă

Un număr de 608 permise de conducere au fost reţinute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză şi 67 pentru alcool, informează Poliţia Română.

"Poliţiştii rutieri au acţionat pentru creşterea siguranţei în trafic, fiind constatate 130 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 608 permise de conducere, dintre care 177 pentru viteză şi 67 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 560 de certificate de înmatriculare", potrivit unui comunicat al Poliţiei transmis, duminică, Agerpres.

Tot sâmbătă, în cadrul acţiunii Blocada, organizată din dispoziţia conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea unor situaţii de risc, dispozitivele curente au fost suplimentate.

La nivel naţional, peste 3.300 de poliţişti şi jandarmi au acţionat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violenţă, prevenirea traficului şi consumului de droguri, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră.

Au fost organizate 472 de filtre, fiind verificate 8.239 de autovehicule şi legitimate 13.281 de persoane.

Au fost efectuate 3.812 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest şi 136 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive.

În cadrul acţiunii Blocada, poliţiştii au constatat 36 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 258 de permise de conducere, dintre care 33 pentru alcool şi 78 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 265 de certificate de înmatriculare.