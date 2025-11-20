Cercetătorii au descoperit un nou beneficiu al cafelei. Ce trebuie să știi

Un studiu clinic realizat în cinci spitale din SUA, Australia și Canada sugerează că o ceașcă de cafea pe zi poate reduce recurența fibrilației atriale sau a flutter-ului atrial. La cercetare au participat 200 de adulți cu fibrilație atrială persistentă sau antecedente de aritmii. Un grup a băut zilnic cafea cu cofeină, iar celălalt s-a abținut complet de la cafea și alte produse cu cofeină. Rezultatele au arătat că recurența aritmiilor a fost mai mică în grupul care a consumat cafea, potrivit 20minutos.es.

Fibrilația atrială și flutter-ul atrial sunt două tipuri de aritmii cardiace, adică tulburări ale ritmului inimii.

VEZI ȘI: Cum să faci un covrig umplut direct la tine în bucătărie

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chevanon

De ce să consumi cafea

Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale cafelei este stimularea sistemului nervos central. Cofeina ajută la creșterea vigilenței, a concentrării și a capacității cognitive. Așadar, consumul moderat de cafea susține performanța intelectuală și reduce senzația de oboseală, ceea ce favorizează eficiența în treburile zilnice.

De asemenea, consumul de cafea poate avea efecte pozitive asupra modului în care organismul procesează energia și substanțele nutritive și a fost asociată cu un risc redus de anumite afecțiuni cronice. Mai multe studii epidemiologice arată faptul că un consum regulat, dar moderat, poate să scadă riscul de diabet zaharat de tip 2 și poate să aibă efecte benefice asupra profilului lipidic și asupra metabolismului glucozei.

Polifenolii și antioxidanții care se găsesc în cafea ajută la reducerea stresului oxidativ și protejează celulele împotriva deteriorării, încetinesc procesul de îmbătrânire celulară.

În ceea ce privește sănătatea inimii, nu s-a dovedit că un consum moderat de cafea poate crește riscul de boli de inimă, dimpotrivă. Anumite cercetări au arătat că aceasta poate regla răspunsul inflamator al organismului, prin prevenirea inflamațiilor excesive care pot dăuna sănătății, și poate susține funcția endotelială.

De asemenea, studiile recente au arătat un posibil efect preventiv împotriva anumitor afecțiuni neurodegenerative, cum ar fi boala Parkinson sau boala Alzheimer, prin diverse mecanisme care implică reducerea acumulării proteinelor toxice în creier și protecția neuronilor.

Trebuie specificat faptul că beneficiile cafelei se manifestă dacă aceasta este consumată cu moderație, echilibrat cu un stil de viață sănătos. Excesul poate duce la apariția unor efecte adverse - tulburări de somn, anxietate sau palpitații. Așadar, un consum moderat poate fi un element benefic pentru menținerea sănătății fizice și cognitive.