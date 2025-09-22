Ce trebuie să faci dacă o cafea îți face inima să bată mai repede

Dacă o ceașcă de cafea îți accelerează inima, senzația de obicei nu e periculoasă, dar devine gravă dacă apar dureri în piept, amețeli sau leșin, caz în care trebuie consultat un medic. Prevenția constă în a nu consuma cafeaua pe stomacul gol și a o bea încet. Dacă inima s-a accelerat deja, ajută un pahar cu apă rece, respirația lentă și adâncă, scufundarea feței în apă rece, întinderi ușoare sau o scurtă plimbare. Dacă simptomele apar frecvent, este recomandat să renunți la cafea, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chevanon

Cine trebuie să evite cafeaua

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel global. Cu toate acestea, nu toți consumatorii se bucură de beneficiile acestei băuturi. Anumite categorii de persoane ar trebui să limiteze sau chiar să evite consumul de cafea, din motive legate de sănătate.

Persoanele cu tulburări de somn sunt printre cele mai expuse riscurilor asociate cafelei. Cofeina, principalul ingredient activ al cafelei, stimulează sistemul nervos central și poate perturba ritmul natural al somnului. Consumul excesiv, mai ales după-amiaza sau seara, poate provoca insomnie, treziri nocturne frecvente și scăderea calității odihnei.

De asemenea, persoanele cu probleme gastrice trebuie să fie precaute. Cafeaua poate stimula producția de acid gastric, ceea ce poate agrava simptomele de reflux gastroesofagian sau gastrită. În aceste cazuri, consumul poate duce la arsuri, dureri abdominale sau senzație de disconfort.

O atenție specială trebuie acordată și de femeile însărcinate sau care alăptează. Cofeina traversează placenta și poate afecta dezvoltarea fătului, iar în cantități mari poate provoca palpitatii sau iritabilitate. Organizațiile medicale recomandă limitarea consumului de cafea la maximum 200 mg de cofeină pe zi.

De asemenea, persoanele cu hipertensiune arterială sau tulburări cardiovasculare ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma cafea. Cofeina poate provoca creșteri temporare ale tensiunii arteriale și accelerarea ritmului cardiac, ceea ce poate fi periculos pentru pacienții sensibili.

Deși cafeaua are multiple beneficii, inclusiv efect antioxidant și stimularea concentrării, nu este o băutură potrivită pentru toți oamenii. Alegerea responsabilă și informată poate preveni efectele adverse și poate contribui la menținerea sănătății pe termen lung.