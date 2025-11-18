Bucureștiul e prea scump pentru turiști?! Unei italience i-a crescut tensiunea când a văzut nota de plată

Teresa Cascelli a mărturisit că a plătit 56 de lei (aproximativ 11 euro) pentru un cappuccino și un croissant, o sumă care, potrivit ei, i s-a părut exagerată. Postarea a devenit rapid virală, strângând sute de comentarii din România și Italia.

„Un cappuccino și un croissant, 56 de lei? Nici în Piața San Marco…”

Teresa a povestit pe Facebook că incidentul a avut loc imediat după sosirea ei în București. „Un cappuccino, un croissant, 56,00 lei și în euro, 11,00… I-am răspuns că nici măcar în Piața San Marco nu aș cheltui atât… El mi-a răspuns: Ești italiancă și ai mulți bani… Nu, dar ei știu că noi, italienii, suntem o țară falită…”, a relatat turista pe Facebook.

Reacția ei a atras imediat atenția internauților, iar postarea a fost distribuită masiv, generând aproape o mie de comentarii, dintre care multe evidențiau surpriza față de prețurile din București.

Două cafele, 32 de lei: „Aș putea deschide o cafenea aici”

Într-o altă postare, Teresa a povestit un episod similar: a plătit 32 de lei pentru două cafele. „Două cafele 32,00 lei, în euro 3,25 o cafea, sunt aproape tentată să deschid o cafenea aici…”, a scris italianca, stârnind din nou o mulțime de reacții. Mulți dintre cei care au comentat și-au exprimat surprinderea față de costurile aparent mari pentru serviciile din București.

Reacțiile internauților: Bucureștiul nu mai e ieftin

Opiniile au fost împărțite. Unii au susținut punctul de vedere al Teresei, în timp ce alții au explicat că prețurile din Capitală au crescut considerabil în ultimii ani. Un utilizator italian a comentat tranșant: „Eşti în Bucureşti, un oraş turistic, unde viața e scumpă, iar salariile sunt aproape ca în Italia. Dacă ai crezut că mergi într-o țară din lumea a treia, te-ai înşelat. Cunosc români care câștigă 1.300 de euro pe lună, iar unii şoferi de camion s-au întors din Germania pentru că o duc mai bine acasă.”

Au existat și reacții ironice: „A comanda un cappuccino în România e ca și cum ai cere o carbonara în Germania. Greu să iasă bine.” Românii au glumit pe seama prețurilor din Capitală: „În București plătești chiar și pentru aerul pe care îl respiri, asta nu e nimic nou.”

Alți comentatori au atras atenția asupra percepției generale despre Europa de Est: „Pentru cei care încă mai cred că țările est-europene sunt ieftine, mergeți și încercați!” În timp ce un turist italian a remarcat: „Foarte scumpă, chiar și pentru un turist. În Milano, 1,30 €. Și se numește Milano!!!! Nu București”.

Bucureștiul, chiar dacă rămâne accesibil în comparație cu alte capitale europene, surprinde prin variația prețurilor în zonele turistice, iar experiența Teresei Cascelli a readus în discuție realitatea creșterii costurilor pentru cafele și mic dejunuri în centrul Capitalei.