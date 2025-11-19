€ 5.0859
Data publicării: 08:55 19 Noi 2025

Ziua internațională a bărbaților - 19 noiembrie
Autor: Crişan Andreescu

ziua
 

La 19 noiembrie este marcată Ziua internațională a bărbaților, prin care se urmărește sprijinirea fiecărei persoane în parte, a familiilor, a comunităților religioase, a organizațiilor guvernamentale sau non-guvernamentale.

Ziua internațională a bărbaților urmărește  îmbunătățirea calității vieților bărbaților și băieților din societate, promovând necesitatea de a-i valoriza pe aceștia, sănătatea și bunăstarea lor, potrivit www.internationalmensday.com.

Demersurile pentru marcarea acestei zile, sărbătorită de toate categoriile sociale, au aparținut lui Dr. Jerome Teelucksingh (Trinidad și Tobago).

Începând din 1999, pentru marcarea acestei zile, sunt organizate slujbe religioase, manifestări, seminarii publice, forumuri, conferințe, festivaluri sau strângeri de fonduri în scopuri caritabile, activități școlare sau discursuri publice în instituții. Este, deopotrivă, o bună oportunitate pentru a le mulțumi celor care-și dedică viața în sprijinul comunității.

 În 1994, organizații din Statele Unite ale Americii, Europa și Australia au marcat această zi în luna februarie, la inițiativa profesorului Thomas Oaster, de la Universitatea din Missouri. După ce multe state au renunțat la celebrarea acestei zile, Asociația Malteză pentru Drepturile Bărbaților a continuat să o marcheze prin evenimente dedicate. În 1999, Trinidad și Tobago au aniversat această zi la data de 19 noiembrie, demersul fiind recepționat pozitiv în țările din zona Caraibilor. În 2009, Comitetul Asociației Malteze pentru Drepturile Bărbaților a votat schimbarea datei, urmând ca ziua dedicată bărbaților să fie sărbătorită la 19 noiembrie, similar celorlalte țări, potrivit www.internationalmensday.com.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, la 3 februarie 2016, un proiect de lege pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului, România devenind parte la marcarea acestor sărbători internaționale.

Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului a fost promulgată de președintele României, Klaus Iohannis, la 3 martie 2016, și publicată în Monitorul Oficial la 7 martie 2016.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului, având drept scop eliminarea discriminării dintre femei și bărbați și creșterea gradului de conștientizare privind concilierea vieții de familie cu viața profesională, menționează raportul Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților, potrivit www.cdep.ro.

Sărbătorirea zilei femeii și a zilei bărbatului este un prilej pentru a îmbunătăți relațiile dintre sexe, de a evidenția realizările și contribuțiile lor la comunitate, familie, căsătorie și prezentarea unor modele de urmat, conform cdep.ro. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

