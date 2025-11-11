€ 5.0845
Curs BNR 11 noiembrie 2025. Câți lei costă, azi, un euro
Data publicării: 13:29 11 Noi 2025

Curs BNR 11 noiembrie 2025. Câți lei costă, azi, un euro
Autor: Ioan-Radu Gava

mircea-cosea-inflatia_48597600 Bani, euro și lei. Foto: Agerpres
 

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute.

Moneda naţională s-a apreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0845 lei, în scădere cu 0,09 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0854 lei.

De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3934 lei, mai puţin cu 0,48 bani (-0,1%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3982 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4772 lei, în creştere cu 2,11 bani (+0,3%), faţă de 5,4561 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, marţi, până la valoarea de 584,9749 lei, de la 576,4457 lei, în şedinţa precedentă. 

