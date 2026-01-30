Mario De Mezzo: Cimitirul Strehareți din Slatina revine la primărie

"Disprețul, batjocura si jafurile s-au încheiat. Știți ce e interesant. Că am reusit aceasta victorie doar datorită colegilor din Primărie, fără avocați scumpi. Iar motivul este încălcarea PERMANENTĂ a contractului de concesiune, nu ceva recent. Asta înseamnă că oricine ar fi fost putin preocupat de acest subiect sau ar fi ascultat colegii de la Patrimoniu si Juridic care au descoperit această încălcare a contractului, ar fi putut să rezilieze. Dar sacoșele de bani au fost mai importante.

Le mulțumesc colegilor care au inteles ca acest subiect este extrem de important pentru slătineni, au muncit si au fost drepți până la final.

Vă invit să urmăriți in clip cateva momente importante de astăzi si explicații detaliate. Este un clip mai lung, dar o astfel de victorie nu poate fi comprimată", a precizat edilul Slatinei.