Admiterea 2026 la ASE București: peste 12.900 locuri disponibile

Academia de Studii Economice din București (ASE) a publicat pe site-ul oficial www.ase.ro informațiile complete privind Admiterea pentru anul universitar 2026–2027, pentru toate tipurile de programe universitare: licență, masterat, MBA și doctorat.

După rezultatele solide obținute în 2025, când peste 10.100 de studenți au fost admiși în anul I, ASE, cea mai importantă universitate economică, de business și administrație publică din Europa de Sud-Est, propune pentru anul universitar 2026–2027 o ofertă extinsă de școlarizare, cu peste 12.900 de locuri disponibile.

Programe de studiu în patru limbi, la 13 facultăți ASE

Adaptată cerințelor unei piețe a muncii internaționalizate, Academia de Studii Economice din București oferă programe universitare în limbile română, engleză, franceză și germană, în cadrul celor 13 facultăți: Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Bucharest Business School; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie și Comunicare în Afaceri; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

Admitere licență ASE 2026: 7.890 de locuri disponibile

Pentru programele universitare de licență, ASE pune la dispoziția candidaților 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate sunt finanțate de la buget. Studiile se desfășoară cu frecvență în campus, la distanță și cu frecvență redusă. Oferta cuprinde 35 de programe de licență, dintre care 11 sunt predate în limbile engleză, franceză și germană.

Înscrierile se realizează exclusiv online, în perioada 9–16 iulie a.c. Admiterea se face, ca și în ultimii doi ani, în principal pe baza dosarului de concurs și, în funcție de opțiuni, a testului de competență lingvistică.

Candidații la facultățile Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) și Drept susțin și examen scris. La CSIE, examenul constă într-un test grilă la Matematică, iar la Drept, într-un test grilă la Limba română și Economie. Pentru aceste facultăți, ASE organizează o simulare gratuită a examenului de admitere, în data de 16 mai a.c.

Informațiile complete despre admiterea la licență sunt disponibile pe ase.ro/admitere/licenta.

Admitere masterat ASE 2026: peste 4.700 de locuri

Pentru ciclul de masterat, Academia de Studii Economice din București oferă 82 de programe universitare, cu un total de 4.733 de locuri, în limbile română, engleză, franceză și germană. Aproximativ 2.000 dintre acestea sunt finanțate de la buget. Înscrierile se desfășoară în perioada 16–20 iulie a.c.

Detalii privind admiterea, bibliografia și calendarul concursului se regăsesc pe pagina oficială ase.ro/admitere/masterat.

Programe MBA ASE: ofertă unică în România

ASE este singura universitate din România care organizează programe de MBA. Pentru anul universitar 2026–2027 sunt disponibile 6 programe MBA, derulate prin Bucharest Business School, cu un total de 193 de locuri. Informațiile complete despre admiterea la MBA pot fi consultate pe bbs.ase.ro.

Admitere doctorat ASE 2026: 365 de locuri

Pentru programele universitare de doctorat, ASE pune la dispoziția candidaților 365 de locuri. Universitatea organizează 13 programe de doctorat în domeniile Științe economice, Științe administrative și Științe juridice. Înscrierile au loc online, în perioada 1–6 iulie a.c., iar informațiile complete sunt disponibile pe doctorat.ase.ro/admitere.

ASE, lider național și vizibilitate internațională

Clasificată ca universitate de educație și cercetare avansată, Academia de Studii Economice din București își consolidează constant prestigiul academic prin prezența în principalele clasamente internaționale - ase.ro/universitatea/ase-in-topuri. ASE ocupă locul 1 în România și poziția 201–300 la nivel mondial în domeniul Economie, conform ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2025. De asemenea, în ediția 2026 a Times Higher Education World University Rankings, ASE se află pentru al șaptelea an consecutiv pe primul loc între universitățile românești.

Studiile oferite de ASE sunt apreciate de angajatori, iar diploma de absolvent al Academiei de Studii Economice din București reprezintă o garanție pentru un viitor profesional sigur, o carieră de succes și o integrare solidă pe piața muncii, potrivit informațiilor oferite de Biroul de presă al Academiei de Studii Economice din București.

