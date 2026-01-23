€ 5.0943
DCNews Stiri ANM a emis Cod galben de ceață și polei în mai multe județe din țară
Data actualizării: 14:37 23 Ian 2026 | Data publicării: 14:36 23 Ian 2026

ANM a emis Cod galben de ceață și polei în mai multe județe din țară
Autor: Elena Aurel

vreme rece anm frig cod Cod glben de ceață și polei în România. Sursa foto: Agerpres

ANM a emis Cod galben de ceață și polei pentru zone din șase județe.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile în orele următoare în zone din şase judeţe.

Conform prognozei de specialitate, până la ora 17:00, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, în localităţi din judeţele Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

VEZI ȘI: Alertă la Agigea: O persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre - Marea Neagră

Ceață densă în București și alte nouă județe vineri dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting de ceaţă valabile pentru Bucureşti şi alte nouă judeţe în orele următoare.

Astfel, în Capitală, până la ora 10:00, ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Acelaşi fenomen se va semnala, până la ora 10:00, şi în mai multe localităţi din judeţele Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Constanţa, Tulcea, până la ora 11:00, în zone din judeţul Ialomiţa şi până la 12:00 în localităţi din Cluj.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

ceata
polei
anm
cod galben
