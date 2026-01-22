€ 5.0961
DCNews Stiri Cod galben de polei și ceață: avertizări ANM pentru București și mai multe județe
Data publicării: 08:27 22 Ian 2026

Cod galben de polei și ceață: avertizări ANM pentru București și mai multe județe
Autor: Dana Mihai

vreme in bucuresti si-n tara prognoza meteo Prognoza meteo în București și-n țară/ foto dcnews

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de precipitaţii mixte şi polei, valabile în patru judeţe şi în Municipiul Bucureşti, respectiv de ceaţă în zona Moldovei.

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, se vor semnala precipitaţii mixte care depun local polei, în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi în Bucureşti.

Ceață densă și risc de ghețuș în Moldova

Tot în ora următoare, va fi ceaţă, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, în judeţul Botoşani (în: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Hudeşti, Corni, Mihai Eminescu, Coţuşca, Suharău, Băluşeni, Havârna, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Vorniceni, Curteşti, Rădăuţi-Prut, Răchiţi, Copălău, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Gorbăneşti, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Coşula, Mileanca, Pomârla, Stăuceni, Roma, Unţeni, Ştiubieni, Darabani, Mihăileni, Drăguşeni, Nicşeni, Corlăteni, Leorda, Blândeşti, Cândeşti, Cordăreni, Viişoara, Brăeşti, Săveni, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni şi Bucecea) şi în judeţul Suceava (îndeosebi în: Suceava, Rădăuţi, Cajvana, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Arbore, Şcheia, Vereşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Vicovu de Jos, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Volovăţ, Horodnic de Sus, Dorneşti, Moara, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Iaslovăţ, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămeşti, Calafindeşti, Gălăneşti, Horodnic de Jos, Buneşti, Muşeniţa, Şerbăuţi şi Burla).

Citește și: Atenție, locuitori ai Bucureștiului, dacă plecați de acasă astăzi! Este „sticlă” pe jos

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

