Cod galben de polei și ceață: avertizări ANM pentru București și mai multe județe

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, se vor semnala precipitaţii mixte care depun local polei, în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi în Bucureşti.

Ceață densă și risc de ghețuș în Moldova

Tot în ora următoare, va fi ceaţă, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului, în judeţul Botoşani (în: Botoşani, Dorohoi, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Hudeşti, Corni, Mihai Eminescu, Coţuşca, Suharău, Băluşeni, Havârna, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Vorniceni, Curteşti, Rădăuţi-Prut, Răchiţi, Copălău, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Gorbăneşti, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Coşula, Mileanca, Pomârla, Stăuceni, Roma, Unţeni, Ştiubieni, Darabani, Mihăileni, Drăguşeni, Nicşeni, Corlăteni, Leorda, Blândeşti, Cândeşti, Cordăreni, Viişoara, Brăeşti, Săveni, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni şi Bucecea) şi în judeţul Suceava (îndeosebi în: Suceava, Rădăuţi, Cajvana, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Arbore, Şcheia, Vereşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Vicovu de Jos, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Volovăţ, Horodnic de Sus, Dorneşti, Moara, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Iaslovăţ, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămeşti, Calafindeşti, Gălăneşti, Horodnic de Jos, Buneşti, Muşeniţa, Şerbăuţi şi Burla).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.