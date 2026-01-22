€ 5.0961
Atenție, locuitori ai Bucureștiului, dacă plecați de acasă astăzi! Este „sticlă" pe jos
Data actualizării: 08:11 22 Ian 2026 | Data publicării: 08:09 22 Ian 2026

Atenție, locuitori ai Bucureștiului, dacă plecați de acasă astăzi! Este „sticlă” pe jos
Autor: Anca Murgoci

ghete pexels-ninazey-15586835 ghete / pexels-ninazey-

Atenție cum mergeți la această oră!

Atenție la polei în București: Trotuare și carosabil alunecoase!


Locuitorii Capitalei sunt avertizați să circule cu prudență în această dimineață, după ce ploaia combinată cu temperaturile negative a dus la formarea poleiului pe trotuare și pe carosabil. În mai multe zone ale orașului, suprafețele sunt extrem de alunecoase, lucru care crește riscul de accidente.


Autoritățile recomandă pietonilor să poarte încălțăminte adecvată și să evite deplasările inutile, iar șoferilor să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță. Situația ar putea persista până la creșterea temperaturilor peste pragul de îngheț.

