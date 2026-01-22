Atenție, locuitori ai Bucureștiului, dacă plecați de acasă astăzi! Este „sticlă” pe jos

Atenție la polei în București: Trotuare și carosabil alunecoase!



Locuitorii Capitalei sunt avertizați să circule cu prudență în această dimineață, după ce ploaia combinată cu temperaturile negative a dus la formarea poleiului pe trotuare și pe carosabil. În mai multe zone ale orașului, suprafețele sunt extrem de alunecoase, lucru care crește riscul de accidente.



Autoritățile recomandă pietonilor să poarte încălțăminte adecvată și să evite deplasările inutile, iar șoferilor să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță. Situația ar putea persista până la creșterea temperaturilor peste pragul de îngheț.

