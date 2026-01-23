Alertă la Agigea: O persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre - Marea Neagră

Pompierii caută o persoană care ar fi căzut, vineri, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea".

Conform sursei menţionate, autorităţile au fost alertate vineri că o persoană ar fi căzut de pe podul rutier de la Agigea, în Canalul Dunăre - Marea Neagră.

La faţa locului se află un echipaj SMURD, o autospecială de stingere incendii cu apă şi spumă de la Detaşamentul Port, un echipaj de descarcerare de la Detaşamentul Medgidia şi alte echipaje, printre care şi cel de scafandri.

VEZI ȘI: Un curier nepalez a fost agresat în Iași de un șofer care a încercat să-l lovească cu mașina