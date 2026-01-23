€ 5.0943
Stiri

DCNews Stiri Alertă la Agigea: O persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre - Marea Neagră
Data actualizării: 13:45 23 Ian 2026 | Data publicării: 13:44 23 Ian 2026

Alertă la Agigea: O persoană ar fi căzut în Canalul Dunăre - Marea Neagră
Autor: Elena Aurel

accident bebelus Pompierii și echipajele de intervenție caută o persoană care ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Pompierii și echipajele de intervenție caută o persoană care ar fi căzut în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Pompierii caută o persoană care ar fi căzut, vineri, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, de pe podul rutier de la Agigea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea".

Conform sursei menţionate, autorităţile au fost alertate vineri că o persoană ar fi căzut de pe podul rutier de la Agigea, în Canalul Dunăre - Marea Neagră.

La faţa locului se află un echipaj SMURD, o autospecială de stingere incendii cu apă şi spumă de la Detaşamentul Port, un echipaj de descarcerare de la Detaşamentul Medgidia şi alte echipaje, printre care şi cel de scafandri. 

VEZI ȘI: Un curier nepalez a fost agresat în Iași de un șofer care a încercat să-l lovească cu mașina

Urmăriți DCNews și pe Google News

canalul dunare marea neagra
constanta
agigea
accident
Comentarii

