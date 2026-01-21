Accident grav pe A1, între Simeria și Orăștie: O persoană a murit, doi răniți grav

Evenimentul s-a produs în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion.

Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospecială de descarcerare și cu 2 ambulanțe SMURD, iar Serviciul de Ambulanță Județean a direcționat la locul accidentului două echipaje medicale.

Trei persoane se aflau în autoturism

În autoturismul intrat în coliziune cu autocamionul se aflau 3 persoane: o femeie, conducătoarea auto, un bărbat adult și o fetiță în vârstă de 6 ani.

Echipajele de pompieri au început intervenția prin extragerea fetiței din interiorul autoturismului și transportul la spital în același timp cu aplicarea manevrelor de resuscitare.

Citește și: S-a surpat o stradă în București. Brigada Rutieră, anunț

Misiunea a continuat cu salvarea bărbatului aflat încarcerat, care era conștient dar prezenta multiple traumatisme. Și acesta a fost transportat de urgență la UPU Deva.

Din păcate, pentru conducătoarea auto nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată, la fața locului.

La sosirea echipajelor de salvare, șoferul autotrenului se afla în afara autovehiculului, neavând nevoie de asistență medicală. În urma cercetărilor efectuate de către instituțiile abilitate, vor fi stabilite cauzele producerii accidentului.