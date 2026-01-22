€ 5.0936
Data publicării: 20:56 22 Ian 2026

Un curier nepalez a fost agresat în Iași de un șofer care a încercat să-l lovească cu mașina
Autor: Tiberiu Vasile

Un curier nepalez a fost agresat în Iași de un șofer care a încercat să-l lovească cu mașina Sursa foto: Freepik - Poliție

Un curier nepalez din Iași a fost agresat în trafic de un șofer care a încercat să-l lovească cu mașina.

Un curier nepalez din Iași a trecut prin momente terifiante după ce un șofer l-a șicanat în trafic și a încercat să-l lovească cu mașina. Incidentul a fost surprins de camera unei mașini aflate în spatele celor doi.

Potrivit imaginilor, șoferul și curierul nepalez se ceartă pe șosea, iar tensiunea escaladează rapid. La un moment dat, șoferul încearcă să-l lovească cu mașina, iar livratorul reușește să evite impactul intrând pe contrasens. Din fericire, în acel moment nu circula nicio altă mașină. După incident, șoferul a accelerat brusc și a părăsit locul.

Poliția din Iași s-a sesizat

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public referitoare la un comportament agresiv în trafic, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: La data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași - Biroul Rutier s-au sesizat și efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, pentru identificarea persoanelor și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis poliția din Iași.

Ulterior, autorul agresiunii a fost identificat de polițiști. Șoferul a fost amendat, a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile și riscă să fie cercetat pentru tentativă de omor.

Alte cazuri de livratori străini agresați

Acest caz nu este singular. În ultimii ani, mai mulți livratori străini au fost agresați în România. În București, un curier a fost lovit cu pumnul în față în timp ce aștepta la trecerea de pietoni, iar altul a fost atacat cu un cablu după ce a fost șicanat în trafic. În Cluj-Napoca, un muncitor străin a fost bătut până a intrat în comă.

CITEȘTE ȘI: Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
 

iasi
livrator
nepalezi
