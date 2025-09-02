Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă

Un incident violent s-a petrecut la Cluj-Napoca, în noaptea de 26 spre 27 august 2025. Un muncitor nepalez a ajuns în comă după ce a fost lovit în repetate rânduri cu o bucată de lemn. Dar atacul din Cluj nu are nicio legătură cu naționalitatea sa. Niciun motiv nu justifică violența, dar pe fondul ultimelor scandaluri, iată cum s-a întâmplat totul!

Nu există un motiv rasial în acest caz. Deși inițial s-a crezut că atacul a avut legătură cu naționalitatea nepalezului, ancheta arată că incidentul a pornit de la o interacțiune anterioară cu sora inculpatului. Acest context nu constituie o justificare pentru violența extremă exercitată.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis următoarele: „În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale.

În esență, in formularea propunerii de arestare preventiva procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că, inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui și a picioarelor. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale. Mai mult decât atât, potrivit inscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia. Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat și faptul că inculpatul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată și a lovit un cetățean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconștient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”.

Cei mai mulți au crezut că scandalul a pornit în urma rasismului, dar lucrurile nu au stat așa. Muncitorul nepalez nu a fost bătut din ură rasială, ci pentru că s-a luat de sora agresorului pe stradă. Dar acest lucru nu justifică violența. Și nimic nu justifică violența.

Conform avocatei Isabela Balogh, care l-a reprezentat din oficiu pe inculpat, două minore de 14 și 16 ani, dintre care una sora inculpatului, mergeau pe stradă în zona Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, dorind să ajungă la o farmacie non-stop, când au fost abordate de doi nepalezi, care au fost atât de insistenți încât au tras de hainele lor.

Potrivit acesteia, fetele și-au sunat rudele. În momentul în care au ajuns la fața locului, între cele două grupuri ar fi izbucnit un conflict, iar unul dintre nepalezi l-ar fi lovit pe soțul uneia dintre fete. În acel moment, tânărul de 18 ani ar fi reacționat violent, folosind o bucată de lemn pentru a-l lovi pe muncitorul nepalez, scrie Clujjust.

Avocata a invocat aceste circumstanțe în fața judecătorului de drepturi și libertăți, însă instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în condițiile în care victima se află în stare critică. Decizia a fost contestată, urmând să fie analizată de Tribunalul Cluj.

Incidentul vine în contextul discuțiilor aprinse din spațiul public privind siguranța muncitorilor străini în România, după scandalul din Capitală legat de agresarea unui livrator asiatic. Totuși, anchetatorii subliniază că situația de la Cluj are un alt punct de pornire, nefiind vorba despre un atac din motive rasiale, ci despre un conflict degenerat în violență extremă.

Inculpatul a atacat cu contestație măsura arestului preventiv, aceasta urmând să se judece la Tribunalul Cluj.

Incidentul survine într-o perioadă în care există îngrijorări legate de siguranța muncitorilor străini în România. Cu toate acestea, anchetatorii au spus că fapta de la Cluj nu a avut la bază ura rasială, ci un conflict personal degenerat într-o agresiune extremă. Violența nu are scuze. Indiferent de circumstanțe, lovirea cu bestialitate a unui om, până la a-l lăsa în comă, rămâne un act inacceptabil. Nicio explicație nu poate transforma o asemenea faptă într-una „de înțeles”. Deși s-a speculat că incidentul ar fi un atac rasist, ancheta arată că sursa conflictului a fost un episod stradal, degenerat. Asta nu schimbă gravitatea faptei, dar pune lucrurile în contextul corect. Cazul de la Cluj arată cât de ușor un conflict minor se poate transforma într-o tragedie atunci când este alimentat de impulsuri violente și lipsa autocontrolului.

Într-un moment în care opinia publică e atentă la relația dintre români și muncitorii străini, e important ca fiecare caz să fie analizat onest, fără a generaliza. Dar, la fel de important, este următorul mesaj: Niciun motiv nu justifică violența.

