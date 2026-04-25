15 oameni intoxicați cu clor într-o piscină la Eforie Nord

Potrivit primelor informații transmise de salvatori, apelul a semnalat faptul că mai mulți pacienți aflați în baza de tratament au început să se simtă rău aproape simultan, în timpul procedurilor de recuperare desfășurate în piscina terapeutică. La fața locului au fost mobilizate echipaje de prim ajutor și ambulanțe pentru evaluarea rapidă a tuturor persoanelor afectate.

Reprezentanții ISU Constanța au anunțat inițial că este vorba despre „persoane cu stare de rău în urma unui tratament în piscina terapeutică la un centru medical din Eforie Nord.

Două persoane au ajuns la spital

În urma intervenției, 13 persoane au fost asistate medical la fața locului, iar două dintre acestea au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare și monitorizare. Restul pacienților au primit îngrijiri la centru, fără să fie nevoie de internare.

Intervenția s-a încheiat după ce toate persoanele au fost evaluate, iar echipele de salvare au stabilit că nu mai există risc imediat pentru ceilalți pacienți sau pentru personalul medical.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat oficial dacă stările de rău au fost provocate de calitatea apei, de substanțele folosite în tratament sau de o altă cauză medicală. Urmează ca verificările să stabilească exact circumstanțele incidentului.

Eforie Nord este una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare de pe litoralul românesc, iar astfel de baze de tratament sunt frecvent utilizate atât de turiști, cât și de pacienți veniți pentru recuperare medicală și terapii specifice cu apă sărată sau nămol terapeutic.