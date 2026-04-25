Iulian Fota, fost consilier prezidențial, a fost amendat de Brigada Rutieră a Capitalei cu 1.000 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce a parcat neregulamentar pe o trecere de pietoni în București.

Potrivit polițiștilor, acesta nu a respectat indicațiile de a rămâne la autovehicul până la întocmirea procesului-verbal și s-a deplasat la autospeciala de poliție, acolo unde s-a certat cu oamenii legii. Europol a publicat imagini înregistrate de body cam-ul polițistului care l-a amendat:

„Sunteți și obraznic în continuare. În primul rând dumneavoastră aveți jumătate din vârsta mea. Ar trebui să mă respectați măcar pentru asta. Dumneavoastră nu aveți minte! (…) Profitați de faptul că aveți uniforma statului pe dumneavoastră, abuzați de privilegiile, de prerogativele pe care statul vi le-a dat. Deci, sunt dispus să plătesc pentru dreptul meu de a-mi spune punctul de vedere. Nu e normal ce face poliția”, spune Iulian Fota în videoclipul postat de Europol.

Sindicatul Europol a criticat comportamentul fostului consilier prezidențial, după ce acesta a reacționat acid în timp ce era sancționat de polițiști.

„Dacă ai fost consilier al președintelui României și secretar de stat în Ministerul de Externe, nu înseamnă că ești îndreptățit să aduci injurii polițistului rutier pentru că aplică legea. Iulian Fota a făcut circ lângă autospeciala de poliție, în timp ce polițistul rutier îi aplica amenda pentru că a parcat neregulamentar autoturismul pe trecerea de pietoni, în plin centrul Bucureștiului. Cu toate că vorbim despre o banală contravenție, stimabilul «prezidențiabil» Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri, și să le spună că nu au «minte»”, a transmis Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook.

Vasile Zelca:

DC News l-a contactat pe Vasile Zelca, președinte SNPPC, pentru a obține o reacție referitoare la acest subiect.

"Nu contează cine este cel care face obiectul actului de justiție înfăptuit de polițist la nivelul său, el trebuie să se supună autorității, iar dacă are nemulțumiri să facă reclamație la adresa polițistului, că a avut un comportament necorespunzător, că a avut un comportament abuziv, că a abuzat de funcția sa, și așa mai departe.

Noi avem acele bodycam-uri în dotare cu ajutorul cărora filmăm intervențiile și orice lucru poate fi lămurit imediat la solicitarea Parchetului sau instanței de judecată, pentru că acele imagini nu pot fi accesate oricum. Ele trebuie accesate cu îndeplinirea anumitor criterii de solicitare, dar se poate dovedi dacă comportamentul polițistului a fost sau nu în afara legii.

Cert este că cetățeanul român trebuie să învețe că trebuie să adopte un comportament corect față de polițist atunci când este interpelat, când i se solicită să respecte anumite măsuri, și, dacă cetățeanul român are nemulțumiri, să facă sesizări la forurile superioare ale polițistului sau la Parchet, de ce nu? Până la urmă, pentru un abuz în serviciu se fac cercetări față de faptă. Dacă sunt probe, sunt probe, dacă nu, nu”, a spus Vasile Zelca.

„Iulian Fota a avut un comportament necorespunzător”

Vasile Zelca a explicat că Iulian Fota a avut un comportament necorespunzător și ar fi trebuit să respecte indicațiile polițiștilor, iar eventualele nemulțumiri să le rezolve prin sesizări.

„Domnul Iulian Fota, într-adevăr, a avut un comportament cel puțin necorespunzător față de polițiști. Dânsul trebuia să se supună solicitărilor polițiștilor și, dacă avea nemulțumiri, să facă sesizări, nu să încerce să își facă dreptate singur, mai ales că vorbim de o persoană care a ocupat funcții publice și cunoaște aceste elemente de respectare a legii, de modul în care trebuie tratat cel care aplică legea”, a mai spus Vasile Zelca în exclusivitate pentru DC News.

Reacția lui Iulian Fota

Iată mesajul transmis de Iulian Fota după incident:

"Asa este , afirmatiile unt ale mele si mi le asum, asa cum imi asum tot ce am spus in incidentul de ieri. Disputa nu a plecat de la o banala amenda de 400 de lei si doua puncte. Nu te certi cu agentii de la circulatie pentru asa ceva. A plecat de la o chestiune de principiu, semnalarea unui abuz al statului si una personala, jignirile aduse de agent, iritat ca indraznesc sa-mi spun punctul de vedere si sa le critic pe fata comportamentul.

Unde este abuzul statului? De ceva timp a tot crescut in mine iritarea fata de un comportament defavorabil cetateanului, constatat atat la nivelul politiei locale cat si al celei rutiere. Stau intr-un cartier cu multe strazi foarte apropiate, aglomerat in timpul zilei. Am doua spitale mari in zona, mai multe institutii de stat si nici o parcare mare apropiata. Vin multi oameni la spital si nu au unde sa parcheze. In cartier s-au trasat exagerat de multe treceri de pietoni, inutile. La fiecare 10-20 de metri este una. In disperare de cauza, mai ales cei care au programari la spitale, parcheaza pe unde pot. Inclusiv pe colturi de strazi, care au si treceri de pietoni. Gestul asta nu pune pietonii in pericol pentru ca oricum ei merg pe strada si trotoarele fiind pline de masini.

In conditiile in care nici primaria , nici alte institutii de stat nu ofera oamenilor o solutie, cetatenii fiind lasati de izbeliste, oamenii se descurca cum pot. Asta o stiu din discutiile cu unii dintre ei, multi trebuie sa ajunga la spitalele din zona. Ce face politia locala in situatia asta? Ii vaneaza, pentru bani, pe cei care in mod asumat si-au cautat o solutie la limita legii. E corect , cat timp statul fie el local sau central, nu e capabil sa-ti ofere o solutie adecvata, sa te pedepseasca pentru ca incerci sa supravietuiesti? Cat timp tu, ca organ al statului, ai de partea ta si aplicarea legii in spiritul ei, de ce nu vrei sa judeci situatia in folosul omului? Cei care parcheaza in cartierul meu si mai ciupesc cu doua roti o trecere de pietoni, oricum aiurea desenata , nu sunt ticalosi care incalca legea ca le place lor, ci oameni de buna credinta care incearca sa supravietuiasca .Asta este fondul iritarii mele, abuzul politiei locale, politica asta de "ciupire" a banilor unei populatii saracite tot de stat si lipsa disponibilitatii de gandire a organului constatator.

Pe fondul asta de iritare ieri descoper un tratament similar la rutiera. Petrecusem mai multe ore in trafic, traversand intersectii aglomerate, fara sa vad picior de agent de rutiera. La Arcul de Triumf a fost un cosmar, soferi peste soferi, debandada totala si nimeni sa dirijeze traficul. Piata Victoriei la fel, zero agenti. Fara exagerare , ieri, la fel ca multi alti soferi, am pierdut vreo ora in plus, din cauza lipsei agentilor de pe teren. Unde era rutiera in timpul asta? La vanatoare de soferi grabiti in zona comerciala Cotroceni. Exact ca politia locala. Pune bulanul pe ei, mama lor de contravenienti!"