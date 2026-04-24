DCNews Stiri Ambulanță SMURD, lovită de tren: Patru persoane au fost rănite
Data actualizării: 22:50 24 Apr 2026 | Data publicării: 22:46 24 Apr 2026

Ambulanță SMURD, lovită de tren: Patru persoane au fost rănite
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

O ambulanță SMURD care transporta un pacient a fost lovită de un tren la o trecere de cale ferată.

O ambulanţă SMURD de tip B, care transporta un pacient, a fost lovită de un tren, vineri seara, la o trecere de nivel de cale ferată din localitatea Urseni, pacientul şi cei trei membri ai echipajului medical fiind duşi la spital pentru îngrijiri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.

"Astăzi, în jurul orei 20:10, în timp ce se deplasau spre spital cu un pacient, o autosanitară SMURD tip B din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara, a intrat în coliziune cu un tren, la trecerea de nivel de cale ferată în localitatea Urseni (...) În urma impactului, pacientul şi cei 3 membri ai echipajului au fost transportaţi la UPU SMURD: 2 victime (1 membru al echipajului SMURD şi pacientul) transportate la spital, acestea acuzând traumatisme uşoare (T.C.C. şi T.C.F.), iar ceilalţi 2 membri ai echipajului sunt transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare", a transmis sursa citată.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autosanitară SMURD tip C şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Timiş.

VEZI ȘI: Băiat de 11 ani, dispărut în Capitală. A fost emis mesaj RO-ALERT

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Teoria conspirației și războiul: Propaganda Iranului arată cum au învins „arma climatică” a SUA: Seceta„setată” din bazele SUA a fost „distrusă”
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Remus Pricopie susține poziția lui Nicușor Dan: „Reevaluarea suveraniștilor” și un guvern minoritar sunt „linii roșii”?
Publicat acum 2 ore si 4 minute
SAFE nu este „sigur” pentru România: de ce să plătim mai mult fără concurență?
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Pâinea de Sant Jordi, deliciul cu brânză și sobrasada care cucerește internetul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
