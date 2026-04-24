Ambulanță SMURD, lovită de tren: Patru persoane au fost rănite

O ambulanţă SMURD de tip B, care transporta un pacient, a fost lovită de un tren, vineri seara, la o trecere de nivel de cale ferată din localitatea Urseni, pacientul şi cei trei membri ai echipajului medical fiind duşi la spital pentru îngrijiri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.

"Astăzi, în jurul orei 20:10, în timp ce se deplasau spre spital cu un pacient, o autosanitară SMURD tip B din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara, a intrat în coliziune cu un tren, la trecerea de nivel de cale ferată în localitatea Urseni (...) În urma impactului, pacientul şi cei 3 membri ai echipajului au fost transportaţi la UPU SMURD: 2 victime (1 membru al echipajului SMURD şi pacientul) transportate la spital, acestea acuzând traumatisme uşoare (T.C.C. şi T.C.F.), iar ceilalţi 2 membri ai echipajului sunt transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare", a transmis sursa citată.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autosanitară SMURD tip C şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Timiş.

