Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Cum îți găsești mai repede un loc de muncă: aceste programe îți oferă experiență și salariu
Data actualizării: 16:31 23 Apr 2026 | Data publicării: 16:29 23 Apr 2026

Cum îți găsești mai repede un loc de muncă: aceste programe îți oferă experiență și salariu
Autor: Alexandra Curtache

Interviu angajare. Sursa Foto: Freepik

Tot mai mulți tineri și adulți aleg rute alternative de formare profesională, care le permit să câștige bani în timp ce învață sau să dobândească rapid competențe cerute pe piața muncii. Programele moderne pun accent pe experiență practică și calificări relevante, oferind șanse reale de angajare într-un timp mai scurt.

Alegerea unui drum profesional nu a fost niciodată simplă. Pentru mulți, finalizarea studiilor sau dorința de a schimba cariera vine la pachet cu incertitudine și presiune. Într-o economie instabilă, în care angajatorii caută competențe concrete mai mult decât diplome teoretice, apar însă alternative viabile la traseul educațional clasic. 

De la internship-uri plătite până la programe intensive de recalificare, noile opțiuni schimbă radical modul în care oamenii își construiesc cariera.

Internship-urile: muncă reală și salariu încă din prima zi

Pentru cei care preferă să învețe direct la locul de muncă, internship-urile reprezintă una dintre cele mai atractive opțiuni. Acestea oferă posibilitatea de a lucra într-un domeniu ales, de a primi salariu și de a acumula experiență practică sub îndrumarea unor profesioniști.

Disponibile pentru persoane de la 16 ani în sus, programele acoperă sute de domenii, de la construcții și inginerie până la IT, sănătate sau industrii creative. În funcție de nivel, durata variază între unu și cinci ani, iar la final participanții obțin calificări recunoscute.

Un exemplu relevant este Oscar Corbett, un tânăr de 17 ani care a ales să părăsească școala tradițională pentru a urma un internship în tâmplărie. Experiența acumulată direct pe șantiere i-a oferit nu doar competențe tehnice, ci și încredere în sine și abilități de comunicare, conform Ladbible.

Nivelurile T: echilibrul între teorie și practică

Pentru cei care nu vor să renunțe complet la educația clasică, dar își doresc experiență reală, programele de tip T Level oferă un compromis eficient. Acestea combină studiul academic cu stagii obligatorii în companii.

Destinate tinerilor între 16 și 19 ani, cursurile durează doi ani și includ aproximativ 45 de zile de practică în industrie. Domeniile sunt variate, de la construcții și sănătate până la business sau tehnologie.

Calificările tehnice superioare: specializare rapidă pentru adulți

Pentru persoanele de peste 18 ani, calificările tehnice superioare reprezintă o altă variantă eficientă. Aceste programe, de nivel 4 și 5, sunt concepute în colaborare cu angajatorii și vizează competențe specifice cerute pe piață.

Durata este relativ scurtă, de obicei între unu și doi ani, iar absolvenții pot accesa rapid joburi bine plătite în domenii tehnice sau specializate. Aceste calificări includ diplome naționale și cursuri aplicate, fiind o alternativă solidă la studiile universitare clasice.

Bootcamp-urile: recalificare accelerată și șanse reale de angajare

O altă opțiune din ce în ce mai populară este reprezentată de programele intensive de tip bootcamp. Acestea sunt destinate în special adulților care doresc să își schimbe domeniul sau să învețe rapid o meserie nouă.

Cu o durată de până la 16 săptămâni, bootcamp-urile sunt concentrate pe domenii cu deficit de personal, precum IT, energie verde, construcții sau servicii sociale. Un avantaj major este faptul că multe dintre aceste programe oferă interviuri garantate la final.

Această abordare practică și orientată spre rezultate atrage tot mai mulți participanți, mai ales într-o economie în care adaptabilitatea devine esențială.

Noi calificări pentru viitor: pregătirea pentru piața muncii

În paralel, autoritățile engleze pregătesc introducerea unor noi tipuri de calificări, menite să răspundă nevoilor actuale ale economiei. Acestea vor pune accent pe competențe aplicate și vor fi echivalente cu niveluri educaționale deja cunoscute, dar adaptate cerințelor angajatorilor.

Domenii precum educația, finanțele și tehnologia digitală vor fi printre primele vizate, într-un efort de a facilita accesul tinerilor la locuri de muncă bine plătite.

O schimbare de paradigmă în educație și carieră

Specialiștii subliniază că ideea unei singure căi „corecte” către succes profesional devine tot mai depășită. În prezent, flexibilitatea și diversitatea opțiunilor sunt cheia unei cariere adaptate nevoilor fiecăruia.

Unii aleg să intre direct în câmpul muncii prin internship-uri, alții preferă combinația dintre studiu și practică, iar mulți adulți revin la formare pentru a se reinventa profesional. Important este ca fiecare să găsească traseul care i se potrivește.

Astfel, programele alternative de formare oferă soluții concrete pentru integrarea rapidă în câmpul muncii. Accentul pe experiență practică, competențe relevante și legătura directă cu angajatorii face ca aceste opțiuni să fie tot mai atractive.

