DCNews Stiri Polonia va contesta acordul UE-Mercosur la CJUE: "Securitatea alimentară este amenințată"
Data actualizării: 20:38 24 Apr 2026 | Data publicării: 20:17 24 Apr 2026

Polonia va contesta acordul UE-Mercosur la CJUE: "Securitatea alimentară este amenințată"
Autor: Alexandra Curtache

imagine cu tractor bani fermieri Premierul polonez Donald Tusk. Polonia va contesta acordul UE-Mercosur la CJUE pe fondul presiunilor interne și politice. Sursa foto: Freepik

Polonia își schimbă poziția și anunță că va ataca acordul comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, într-o mișcare cu puternic caracter simbolic. Deși decizia vine pe fondul presiunilor interne și politice, experții consideră că este puțin probabil să afecteze în mod real implementarea acordului, dar ar putea calma tensiunile de pe scena politică de la Varșovia.

Polonia a anunțat vineri că va introduce o acțiune în justiție împotriva acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, într-un gest cu caracter preponderent simbolic. 

Această schimbare de poziție survine cu doar câteva săptămâni înainte de termenul limită de 26 mai pentru introducerea acțiunilor în anulare în conformitate cu legislația UE și la doar o lună după ce prim-ministrul Donald Tusk a declarat că guvernul nu avea astfel de intenții.

Presiuni interne și context politic

Măsura vine după săptămâni de presiuni interne. Parlamentul polonez a adoptat o rezoluție la jumătatea lunii martie prin care îndemna guvernul să acționeze, iar președintele Karol Nawrocki, aliniat opoziției, i-a trimis lui Tusk o scrisoare la începutul lunii aprilie, cerându-i să depună imediat acțiunea. Purtătorul său de cuvânt nu a pierdut timpul și și-a asumat meritul pe X.

Aceasta vine, de asemenea, în urma unei inițiative anterioare, mai eficiente, a Parlamentului European de a sesiza Curtea de Justiție cu privire la acord. Susținută de deputații europeni în ianuarie, această acțiune ar putea amâna ratificarea acordului integral cu până la doi ani.

În încercarea de a beneficia mai repede de avantajele acordului, Comisia Europeană va începe să aplice dispozițiile sale comerciale începând cu 1 mai. 

Poziția guvernului polonez și argumentele invocate

Viceprim-ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz, liderul partidului PSL, favorabil agricultorilor, a dat vestea, afirmând că plângerea va viza impactul Mercosur asupra securității alimentare și procedura utilizată pentru a-l impune.

„Vom contesta acest acord. Securitatea alimentară este amenințată, protecția consumatorilor este amenințată, iar modul în care a fost implementat acordul nu este corect”, a spus el, conform Politico. 

Ministrul agriculturii, Stefan Krajewski, însărcinat cu pregătirea plângerii, a declarat că speră să o depună înainte de 1 mai. Cu toate acestea, el nu a putut preciza ce argumente juridice specifice va invoca Polonia, ce va obține prin această plângere sau dacă Varșovia va încerca să suspende aplicarea provizorie a acordului. 

„Lucrăm la asta”, a repetat el în fața jurnaliștilor la o conferință de presă organizată în grabă vineri, la Varșovia.

Reacția premierului Donald Tusk

Încă de la sfârșitul lunii martie ,Donald Tusk a declarat că guvernul nu consideră necesar să depună o plângere proprie, susținând că sesizarea Parlamentului era suficientă. Vineri, într-o declarație făcută în avion, la întoarcerea de la summitul UE din Cipru, el a afirmat că avertizase Comisia Europeană în prealabil.

„Le-am spus că nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește evaluarea noastră critică a anumitor aspecte legate de Mercosur”, a spus el, adăugând că a cerut Bruxelles-ului „să nu considere acest lucru ca pe un atac personal”.

