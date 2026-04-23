Țara din UE care ar putea raţionaliza carburanţii dacă impactul războiului din Iran se prelungeşte

Suedia ar putea fi obligată să raţionalizeze carburanţii în lunile care urmează, dacă războiul din Orientul Mijlociu, aflar în a 55-a zi, va continua să aibă un impact major asupra economiei ţării, a anunţat joi Guvernul de la Stockholm, transmite AFP.

Suedia se pregătește pentru un impact economic „semnificativ” în criza carburanților

"Pentru moment, nu luăm în considerare introducerea raţionalizării. Dar suntem pregătiţi pentru această posibilitate şi, dacă va deveni necesară, o vom anunţa cu mult timp înainte", a spus prim-ministrul Ulf Kristersson într-o conferinţă de presă. Oficialul a adăugat că impactul războiului din Iran asupra economiei suedeze s-a agravat, trecând de la "un impact limitat la unul semnificativ".

Conflictul dintre Iran şi Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz, un punct prin care trece aproximativ o cincime din petrolul şi gazele lumii, a cauzat creşterea preţurilor petrolului, afectând economiile din întreaga lume.

Risc de creștere a inflației în Suedia

Pentru Suedia, aceasta înseamnă un risc de creştere a inflaţiei şi încetinire a creşterii economice, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.

"Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp", a declarat, la rândul său, ministrul Finanţelor, Elisabeth Svantesson.

Măsuri luate de Suedia

Guvernul de la Stockholm a luat deja măsuri pentru a atenua impactul economic al conflictului asupra gospodăriilor, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la benzină şi motorină.

Ministrul Finanţelor nu a prezentat joi noi măsuri, însă a spus că, dacă războiul se prelungeşte, "ar putea fi luată în considerare raţionalizarea combustibilului, însă am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului" şi de prioritizare a transportului public. De asemenea, Suedia ar putea fi nevoită să îşi crească producţia de energie, a mai spus Elisabeth Svantesson, citând energia fotovoltaică, eoliană, hidroelectrică şi nucleară.

Guvernul de la Stockholm va da publicităţii un nou set de previziuni economice actualizate în data de 1 mai 2026, scrie Agerpres.