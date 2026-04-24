Avionul Spartan folosit de Nicușor Dan, modernizat. Acum președintele are comunicații în timpul zborului

Aeronava militară Spartan folosită de preşedintele României, Nicuşor Dan, în deplasările externe, a fost modernizată şi are comunicaţii permanente şi extinse în timpul zborului, au precizat vineri surse oficiale, transmite Agerpres.

În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris din cauza condiţiilor meteo, şeful statului declara că avionul Spartan nu are facilităţi de comunicaţii cu exteriorul.

Reamintim că la jumătatea lunii ianuarie, Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de şeful statului, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.

Cine s-a ocupat de instalarea noilor echipamente pe avionul Spartan folosit de Nicușor Dan

"A fost efectuat primul test de comunicaţii pe aeronava Spartan. S-au obţinut datele tehnice şi s-au trimis producătorului pentru a verifica dacă există interferenţe. În acest moment se aşteaptă ca producătorul să transmită dacă există sau nu interferenţe. S-a verificat accesul la internet", spunea atunci ministrul Radu Miruţă.

Echipamentele au fost instalate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale.

Precizăm că preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat astăzi în Cipru, unde a participat la reuniunea informală a Consiliului European.