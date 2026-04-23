Furnizarea apei calde va fi sistată în Capitală: Care sunt zonele afectate
Data actualizării: 16:30 23 Apr 2026 | Data publicării: 16:29 23 Apr 2026

Furnizarea apei calde va fi sistată în Capitală: Care sunt zonele afectate
Autor: Elena Aurel

apa calda Sursa foto: Freepik, @gmstockstudio

În Capitală, vor avea loc lucrări de reabilitare pentru înlocuirea conductelor vechi, iar furnizarea apei calde va fi oprită temporar în mai multe zone.

Furnizarea apei calde va fi sistată în mai multe zone din Capitală pentru lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare, care vizează schimbarea conductelor vechi de 50 - 60 de ani.

"Continuăm lucrările de modernizare a reţelei de termoficare. Am atras fonduri europene şi e important să respectăm termenele de implementare, pentru a nu pierde finanţarea", a transmis Primăria Capitalei, joi, pe Facebook.

Potrivit municipalităţii, în perioada 27 aprilie - 11 mai, alimentarea cu apă caldă va fi sistată în următoarele zone: strada Turnu Măgurele, bulevardul Brâncoveanu, străzile Luică şi Reşiţa, bulevardul Obregia, străzile Niţu Vasile, Racoviţa, Giurgiului şi cele adiacente.

În intervalul 4 - 8 mai, va fi afectată zona din perimetrul strada Sebastian, Calea Rahovei, strada Malcoci, Ferentari, străzile Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă şi străzile adiacente.

După 12 mai, timp de cinci zile, lucrările vor afecta şi zonele: bulevardele Nicole Grigorescu, Basarabia, şoseaua Iancului, bulevardul Camil Ressu, strada Constantin Brâncuşi şi cele adiacente.

