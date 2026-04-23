Bogdan Chirieac, întrebare-cheie pentru Ilie Bolojan, care a spus că rămâne la Guvern ”să termine ce mai are de făcut”

Premierul Ilie Bolojan ar urma să recurgă la o formulă de avarie administrativă, prin care portofoliile rămase libere să fie acoperite de miniștri USR deja prezenți în Guvern, dar și de interimari din partea PNL. Aceștia pot rămâne în funcție pentru o perioadă de maximum 45 de zile, conform legii, cu posibilitatea prelungirii prin rotație, în cazul în care Guvernul nu este demis prin moțiune de cenzură.

Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan nu ar urma să semneze imediat demisiile miniștrilor PSD, având la dispoziție un termen legal de până la 15 zile pentru a le valida și a le trimite spre publicare în Monitorul Oficial. Această fereastră procedurală deschide, la rândul ei, alt spațiu pentru manevre politice și tactice, menite să prelungească funcționarea unui Guvern minoritar bazat pe interimate. În acest joc al echilibrelor fragile, USR pare să fie formațiunea care capitalizează cel mai eficient situația, reușind să își plaseze oameni în poziții-cheie, chiar dacă temporare, de unde pot influența rapid deciziile executive în perioada următoare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții într-o intervenție la România TV, subliniind complexitatea momentului politic și implicațiile pe care actuala arhitectură guvernamentală le poate avea asupra stabilității României.

"USR-ul a fost un martor mut. Știa ce avantaje va avea”

"Să înțelegem tot ceea ce se întâmplă e un lucru foarte greu de făcut în momentul de față. N-am înțeles nici eu, nici alții, dar suntem într-o companie selectă, pentru că mi se pare că nici domnul președinte Dan nu a înțeles ce se întâmplă. Ce este cert e că USR-ul nu a provocat criza guvernamentală. USR-ul a fost un martor mut la această criză guvernamentală, cu toată dragostea. Cred că USR știa ce avantaje va avea, odată cu ocuparea cu miniștrii interimari și a altor portofolii- și au tăcut. Atunci înseamnă că 'ai mei' s-au înțelepțit și acționează în consecință. Criza guvernamentală este provocată de Ilie Bolojan. pe o parte, și de Sorin Grindeanu, de cealaltă parte. Din acestă luptă a ieșit o criză politică gravă care riscă să prăbușească complet economic România.

Bolojan are șanse să devină un erou. "Dom'le, omul care făcea reformă a fost oprit de PSD"

Mai mult, Ilie Bolojan, cel care a băgat țara în recesiune, cel care a dat niște dispoziții, care a oprit mecanismul economic al țării noastre, din mare nefericire, cu toate consecințele grave ce urmează din oprirea acestui mecanism, are șanse să devină un erou. Brusc a crescut în favorabilitate și în simpatia opiniei publice. O să se spună 'uite dom'le, omul care facea reformă a fost oprit de PSD'. Păi care reformă a fost făcută de Ilie Bolojan? Ce reformă i-a blocat PSD? Nu e vorba că ai blocat ceva real sau nu, ci e vorba de imagine. Concret, nu are ce reformă să facă cu miniștrii interimari în jumătate dintre ministere. Ne-a anunțat că rămâne să termine ce are de făcut. Eu mă întreb acum ce mai are de făcut decât să numere morții? Morții sunt companiile private din România. Sunt zeci de mii de companii private care s-au închis doar de la începutul anului. Nu mai zic de cele închise anul trecut. Nu credeți că cineva trebuie să stea să le numere și să adune pierderile? Probabil că asta va face domnul Ilie Bolojan.

Singura variantă din Parlament, o alianță PSD - AUR

Hai să fim serioși! Situația economică a României e una gravă. S-a dovedit că nu a avut nicio viziune economică, că pur și nu a avut. Într-adevăr, aici trebuie să constatăm cu durere în suflet că nici PSD-ul nu a avut o strategie economică, iar momentul ales de PSD e total inoportun. Ei trebuiau să facă gestul acesta ori toamna trecută, când vedeau că nu se înțeleg cu Bolojan sau după 31 august, data la care se încheie PNRR. Acum să mai pierzi niște miliarde de euro e goraznic. Gândiți-vă că miliția te arestează, guler alb fiind, pentru o pagubă de 10 mii de lei, iar pentru pierderi de milioane de euro nu se întâmplă nimic. În Parlament singura variantă reală, cunoscând suficientă aritmetică, este o alianță chiar și neproclamată PSD-AUR. Prin moțiunea cenzură cele două partide, împreună, au suficiente voturi să dărâme guvernul. PSD va merge automat în opoziție. Chiar dacă președintele spune că partidele nu vor guverneze cu AUR, asta nu înseamnă că nu pot lucra împreună în Parlament pe anumite momente. Există un precedent ilustru. AUR cu USR au votat împreună o moțiune de cenzură în 2021 dacă nu mă înșel, ceea ce noi nu credeam că o să vedem vreodată. Deci, despre ce vorbim? Moțiunea de cenzură e una, iar participarea la guvernare e altceva. Acum că PSD a zis că nu votează moțiunea AUR, dar AUR a zis că votează moțiunea PSD tot se întâmplă. PSD pune o moțiune în Parlament, iar parlamentarii cu inima deschisă și patria în suflet vor vota această moțiune de cenzură împotriva 'căpcăunului Bolojan' de la Oradea care mănâncă români pe pâine.

'Boală lungă, moarte sigură'. Prelungirea crizei

Probabil că se va merge pe acest punct de vedere. 'Boală lungă, moarte sigură', știți că era o vorbă. În mod normal nu ar trebui să se întindă mult. La 45 de zile era o discuție cu onorabila Curte Constituțională care a dat o dispoziție în care spune că trebuie să mergi în Parlament pentru vot de încredere. Dacă ne întindem prin amânări ajungem și la vacanța parlamentară. Știți bine că vacanța parlamentară e sfântă și nu poate fi întreruptă de nimeni și nimic, de niciun război, de niciun atac nuclear sau Doamne ferește alt dezastru. Deci, ne vedem la toamnă tot pe 1 septembrie. La 1 septembrie atunci ce faci? Că în mod normal, pe protocolul care a existat, anul viitor în mai venea domnul Sorin Grindeanu pe funcția de premier. Îl mai schimbi pe Bolojan pentru 8 luni de zile? Poate că trebuie ca să-i mai oprești din răutăți, deși momentul e total inoportun. Cum a spus domnul președinte Dan, deocamdată nu avem nicio soluție, dar să ne păstrăm calmul că toate trec", a explicat Bogdan Chirieac, la RomâniaTV.

