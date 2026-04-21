Bolojan închide oficial ușa colaborării cu PSD. Bogdan Chirieac: Gestul PNL-ului este pur și simplu iresponsabil

Criza politică de la București se adâncește după ce PSD a anunțat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, declanșând o reacție rapidă din partea liberalilor. În ședințele Biroului Politic Național și ale grupurilor parlamentare, PNL și-a reafirmat susținerea pentru continuarea guvernării și pentru accelerarea reformelor asumate în fața electoratului, în special a celor legate de implementarea jaloanelor din PNRR, cu termene limită până la finalul sesiunii parlamentare.

În paralel, PNL, alături de USR, UDMR și grupul minorităților, ia în calcul conturarea unui guvern minoritar, într-un context politic tensionat și suprapus peste o conjunctură internațională fragilă, marcată de conflictul din Iran, volatilitatea piețelor financiare, criza energiei și a carburanților și accentuarea instabilității economice. În acest climat, premierul Ilie Bolojan acuză PSD de declanșarea unei crize politice cu efecte directe asupra stabilității guvernamentale și transmite un mesaj privind viitorul relațiilor politice, afirmând că PNL nu va mai intra într-o alianță cu social-democrații.

Declarațiile sale au generat reacții în spațiul public, fiind analizate la România TV și de analistul politic Bogdan Chirieac, care a interpretat poziționarea premierului și implicațiile acestei rupturi în interiorul coaliției de guvernare.

„Este un anunț iresponsabil. Oameni buni, gestul PSD este contestabil. Este contestabil pentru momentul ales, nu pentru cauză. Nu e bine ales pentru România acest moment, dar gestul PNL-ului și al lui Ilie Bolojan este pur și simplu iresponsabil. Partidul Brătienilor, odinioară al Brătienilor, este cârpa ta de șters pe pantofi doar pentru că PSD a îndrăznit să-ți retragă ție sprijinul politic? PSD nu a spus că nu va face niciodată alianță cu PNL, a spus doar „puneți un alt om cu care să ne înțelegem că suntem în coaliție”.

Partidul Național Liberal a luat locul 3 la alegeri. Partidul Social Democrat a luat locul 1 la alegeri. Puneți pe altcineva. Sigur, momentul nu e cel favorabil pentru România, nu a fost bine ce a făcut PSD-ul, dar nu a fost iresponsabil. Declarația lui Bolojan arată că se pune deasupra PNL-ului, deasupra intereselor României, fiindcă nu poți să interzici PNL-ului să mai facă vreodată o alianță cu PSD. În actuala formulă politică, PSD poate face majoritate doar cu AUR. Dânsul ne vorbește de guvern minoritar, dar cu susținerea cui?

Mutăm munții din loc, mutăm efectiv Carpații de la locul lor și îi răsturnăm în mare pentru un singur om? Pentru Ilie Bolojan? Nu sunt de acord cu gestul făcut de PSD, nu era momentul acum, deși Bolojan este responsabil pentru intrarea României în recesiune și în haos economic, dar peste asta s-a suprapus și un haos politic. Gestul absolut iresponsabil de a-și aservi partidul, PNL, iar mai apoi să ne spună că PNL nu va mai face niciodată o alianță cu PSD e o tâmpenie. Niciodată înseamnă zilele astea în politică. Vedeți că nu există alte formule.

Alegerile anticipate sunt aproape imposibile în actuala Constituție din România. Nu vor pleca din Parlament, clar. La al doilea premier, indiferent pe cine o să-l numească, o să-l voteze toți. Să fie foarte clar. Astea sunt partidele și astea sunt voturile date. Ne duc la o alianță PSD, PNL, UDMR și, mai nou, USR. USR și PSD nu au cum să se înțeleagă niciodată, deși acum câți ani aș fi spus că nu o să le văd niciodată împreună la guvernare. Mă rog, nu închizi procentele cu care poți face o coaliție pro-europeană. Nu iei acest drept României. Ne răsturnăm cu totul, am intrat într-o mare criză economică și politică. Norocul nostru a fost că la Banca Națională este Mugur Isărescu, că altfel nu știu unde ajungeam”, a explicat Bogdan Chirieac.

