Bolojan anunță mutarea PNL cu USR, UDMR şi grupul minorităţilor. Poziția față de AUR

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că PNL va iniția discuții cu grupurile parlamentare care susțin actualul guvern, după ce Partidul Social Democrat i-a retras sprijinul politic.

Ilie Bolojan anunță negocieri cu USR, UDMR și minoritățile pentru stabilitate după ruptura cu PSD

”S-a votat o rezoluţie care întăreşte ceea ce am declarat aseară, pentru conducerea PNL şi pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în faţa crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD şi de a face toate demersurile pentru a asigura susţinerea parlamentară pentru guvern. Vom iniţia discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern, în zilele următoare, începând de astăzi şi mâine, grupurile USR, UDMR şi grupul minorităţilor, în aşa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar”, a spus Ilie Bolojan.

A discutat Bolojan și cu AUR?

Întrebat dacă a discutat și cu AUR, nu doar cu partidele din Coaliție, Bolojan a spus:” Nu am inițiat discuții în acest sens. Mandatul de negociere e cu partidele din coaliție. Dar moratoriul pentru accesarea fondurilor europene trebuie discutat cu toate grupurile parlamentare pentru că interesul României nu are culoare politică”. Întrebat dacă va discuta cu AUR să nu voteze moțiunea PSD, premierul a fost mai nuanțat. ”în funcție de evoluția politică, vom lua decizii despre discuții cu un parlamentar sau altul”, a spus Ilie Bolojan.

lie Bolojan, despre cum va funcționa Guvernul dacă moțiunea PSD-AUR trece și ce plan are PNL

Apoi, întrebat ce va face PNL dacă AUR și PSD vor depune moțiune de cenzură și va fi adoptată, Ilie Bolojan a răspuns:

”În condițiile în care miniștrii vor demisiona și se vacantează posturile, colegii care sunt titulari la celelate posturi vor prelua responsabilitatea în așa fel încât orice post vacantat să fie ocupat temporar de către un ministru care rămâne în exercițiu. Cu privire la ce se va întâmpla în viitor, PNL își va decide politicile, dar cred că am înțeles, cu toții, cât se poate de clar, că dacă vrem să rămânem un partid relevant în serviciul cetățenilor României și reprezentându-ne electoratul, atunci trebui să urmăm niște direcții pe care le-am susținut și în aceast guvernare. De multe ori, am făcut reforme cu frâna de mână trasă, totuți există un câștig, am redus deficitul, am rechilibrat România, dar asta nu e suficient. Dacă nu avem grijă de ce se întâmplă în perioada următoare, nu reducem cheltuielile în anumite zone, riscăm să fie anulat de un comportament guvernamental impredictibil, care scapă lucrurile de sub control. PNL nu va susține o astfel de abordare”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.