Subcategorii în Politica

DCNews Politica Palatul Cotroceni, deschis pentru copii de 1 iunie. Nicuşor Dan, mesaj pentru şi despre cei mici
Data publicării: 01 Iun 2026

Palatul Cotroceni, deschis pentru copii de 1 iunie. Nicuşor Dan, mesaj pentru şi despre cei mici
Autor: Florin Răvdan

 mirabela_Gradinaru_1_iunie_fb_nicusor_dan2 Facebook Nicuşor Dan
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj copiilor de 1 iunie.

Palatul Cotroceni a găzduit mai multe activităţi pentru cei mici de Ziua Internaţională a Copilului, iar preşedintele Nicuşor Dan a explicat care sunt principalele lucruri care trebuie făcute pentru copii. 

"Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României.

De 1 Iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice. Prin entuziasmul și energia lor, copiii au dat viață acestui loc simbolic al democrației și al dialogului.

Fie că au desenat, au citit, au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje de incluziune și solidaritate, copiii ne-au reamintit cât de important este să investim în educație, în șanse egale și într-un mediu sigur în care fiecare să își poată valorifica potențialul.

Ziua Copilului este mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm, ca societate, de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat să își urmeze visurile.

La mulți ani tuturor copiilor! Să aveți mereu încrederea de a vă urma pasiunile și bucuria de a descoperi lumea", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

