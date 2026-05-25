PNL 151 de ani, fără liderii de partid. Bourceanu: Ar fi trebuit să fie toți. Nu s-a întâmplat

Fostul senator liberal Septimiu Bourceanu reclamă faptul că la Dezbaterea „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”, organizată zilele trecute, au lipsit lideri importanți ai partidului și atrage atenția asupra faptului că PNL ar avea nevoie de o redefinire a doctrinei, dar și de cunoașterea electoratului propriu, implicit conectarea la realitatea de zi cu zi a românilor.

"Redefinirea doctrinei, descoperirea și cunoașterea electoratului propriu, conectarea Partidului Național Liberal la realitatea de zi cu zi a românilor, cum se raportează PNL la teme importante pentru societatea românească precum religia, familia, politica de taxe, proiectele economice importante pentru dezvoltarea României, educația, sprijinirea inițiativei private, asumarea garantării proprietății.

Pentru aceste teme electoratul așteaptă de prea mult timp o viziune a PNL clară, asumată fără echivoc.

Marii absenți de la evenimentul aniversar al PNL

Președinții PNL precum Valeriu Stoica, Theodor Stolojan, Călin Popescu Tăriceanu, Crin Antonescu, Klaus Iohannis, Alina Gorghiu, Vasile Blaga, Ludovic Orban, Florin Câțu, Nicolae Ciucă și Ilie Bolojan ar fi trebuit să fie prezenți cu toții la Dezbaterea „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini” pentru a evidenția rolul istoric al PNL în modernizarea României și necesitatea modelelor în politică.

Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat și am asistat la o expunere de animozități și anxietăți ale unor participanți", a scris Septimiu Bourceanu pe pagina sa de Facebook.

Cine a participat la evenimentul PNL

Potrivit unui comunicat al Partidului Național Liberal, la Dezbaterea „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”, "au participat personalități din mediul cultural, academic, economic și politic".

Despre președintele PNL, Ilie Bolojan, în comunicat se spune că acesta a avut "o intervenție" în cadrul dezbaterii.

Evenimentul a fost moderat de Valeriu Stoica, fost președinte al PNL și fost ministru al Justiției.