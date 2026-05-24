Ilie Bolojan transmite că PNL nu poate influenţa situaţia României cu 15% în Parlament

Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a vorbit, la evenimentul de marcare a 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal că formaţiunea nu poate influenţa "decisiv" ceea ce se întâmplă în România cu 15% în Parlament.

„Ne-am asumat să fim în linia întâi a răspunderii pentru a corecta lucrurile care s-au acumulat negativ în ţara noastră. În primul rând, recunoscând că şi noi suntem parţial responsabili pentru acest lucru şi nu fugim de această responsabilitate, tocmai de aceea ne-am asumat această răspundere şi am încercat să nu mai repetăm greşelile. Le-am spus oamenilor adevărul, ceea ce se poate şi ceea ce nu se poate. (...)

Suntem astăzi în faţa unor provocări pentru perioada următoare, în care PNL a luat nişte decizii în ultima lună şi are de mers pe un drum iar acel drum nu este al compromisurilor care ne compromit ci este un drum fără compromisuri slabe, un drum în care în primul rând trebuie să ne respectăm între noi, să ne respectăm deciziile, un drum al reorganizării partidului”, a declarat Ilie Bolojan.

„Ca să poţi influenţa decisiv ceea ce se întâmplă în ţară, ca să poţi contribui la modernizarea României, nu poţi să faci acest lucru cu 15% procent în Parlament. Trebuie să înţelegem asta”, a mai transmis Ilie Bolojan.