Hubert Thuma, atac voalat la Bolojan: Un lider "nu reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine"

"Astăzi se împlinesc 151 de ani de la 24 mai 1875. Ziua în care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, C.A. Rosetti, A.G. Golescu și ceilalți pașoptiști au pus bazele celui mai vechi partid politic din România.

Un secol și jumătate de când oameni care credeau că această țară poate fi mai mult decât era au pornit la drum. De atunci, prin monarhie, prin războaie, prin dictaturi, prin exil și prin libertate recâștigată, ceva a rămas neclintit: ideea că un popor liber se construiește pe sine însuși.

„Prin noi înșine.” Așa și-au definit liberalii drumul, în articolul-manifest publicat de Vintilă Brătianu în 1905 - convingerea, cum scria atunci, „că prin noi înșine putem să ne dezvoltăm pe toate căile.” (…)

„Prin noi înșine” nu înseamnă izolare. Nu a însemnat asta niciodată. Înseamnă să stai la masa Europei ca partener care contribuie, nu ca observator care așteaptă și lasă țara în mâinile celor pe care îi critică. Înseamnă să-ți cunoști forțele și să le folosești. Înseamnă să-ți construiești viitorul cu propriile mâini, în parteneriat cu cei care îți împărtășesc valorile", a transmis, într-o postare pe Facebook, Hubert Thuma, preşedintele PNL Ilfov.

"Trecutul se moștenește"

"Privim înapoi ca să luăm cu noi ce a fost bine: curajul Brătienilor de a construi instituții, nu doar de a câștiga alegeri. Seriozitatea unei generații care înțelegea că politica nu e o ocupație, ci o responsabilitate. Demnitatea unor lideri care nu se agățau de funcții, pentru că știau că partidul e mai mare decât orice om.

Privim înapoi și ca să recunoaștem ce nu a mers: momentele în care am confundat puterea cu scopul, când am pus oamenii înaintea principiilor, când am lăsat zgomotul zilei să acopere direcția pe termen lung. Un partid matur nu fuge de propria istorie. O asumă și învață din ea.

Și apoi privim înainte. Pentru că trecutul nu se locuiește. Trecutul se moștenește", a mai transmis Hubert Thuma.

"Ce înseamnă să fii lider?"

"Trăim într-o lume complet diferită. O Europă în care securitatea nu mai e de la sine înțeleasă. O economie globală în care competiția nu mai iartă ezitările. O societate în care oamenii au pierdut răbdarea cu politicienii care vorbesc mult și fac puțin. România de astăzi are nevoie de aceeași încredere lucidă în sine pe care au avut-o cei care au făcut Marea Unire, dar aplicată provocărilor secolului XXI: o economie care creează, nu doar care taie; instituții care funcționează pentru cetățean; o voce românească puternică în Europa și în lume.

Și aici intervine întrebarea pe care orice partid trebuie să și-o pună la 151 de ani: Ce înseamnă să fii lider?

Brătienii ne-au lăsat un răspuns. Un lider nu e cel care strânge puterea în jurul lui. E cel care o distribuie. Nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine. E cel care le amplifică, pentru că știe că impactul lui crește din forța și vocea celorlalți. Adevărata putere, iar aici e o lecție pe care liberalismul a înțeles-o întotdeauna, nu vine din a domina, ci din a face oamenii din jurul tău mai puternici.

În acest fel au fost liderii liberali care au construit România modernă. Oameni care au pus principiile înaintea persoanei. Care nu confundau partidul cu propria carieră. Care știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate.

Care lăsau în urmă instituții, nu un cult al persoanei. (…)

La 151 de ani, PNL nu are nevoie să se reinventeze. Are nevoie să-și amintească. Să reîncerce acel tip de leadership. Să fie din nou partidul care formează lideri, nu partidul care găzduiește funcționari. Să fie partidul care își alege propriul drum, pentru că asta înseamnă autonomie liberală. Asta înseamnă „prin noi înșine”. Principiile rămân. Oamenii se schimbă. Direcția continuă.

La mulți ani, Partidul Naţional Liberal! La mulți ani liberalilor de pretutindeni! Și la mulți ani, României! - pentru că, în fond, despre ea a fost mereu vorba", a mai transmis liderul PNL Ilfov.