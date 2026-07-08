Liderii PSD, PNL, USR și UDMR, convocați la Cotroceni de Nicușor Dan

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare.

Nicușor Dan i-a convocat, luni, la Palatul Cotroceni, pe liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, potrivit surselor Realitatea Plus.

Decizia președintelui vine după ce PSD și PNL au propus fiecare pe cineva la funcția de premier, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Potrivit informațiilor postului de televiziune, Nicușor Dan are mai multe variante pe masă. De la un Guvern de armistițiu și până la un Guvern minoritar, președintele caută cea mai bună soluție care să poată fi votată în Parlament.

Blocajul politic s-a prelungit în România după ce fostul premier desemnat, liberalul Adrian Veștea, nu a reușit să adune cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru ca Guvernul pe care l-a propus să fie învestit în funcție.

În urmă cu două zile, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus care ar putea primul pas pentru deblocarea crizei guvernamentale.

„Noi am făcut toate lucrurile transparent. Și evaluarea, și faptul că am spus că nu mai vrem să continuăm cu Ilie Bolojan premier, am făcut vot, am făzut moțiune de cenzură... De fiecare dată transparent, cât se poate de deschis. Nu ne-am răzgândit de la o zi la alta. În acest moment există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înșel, la PNL, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ca să nu mai inveteze în fiecare zi altceva ca să nu voteze un guvern ar fi să își facă o hotărâre prin care să spună: "gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm". Până atunci, mă scuzați, dar ce poate PSD-ul să creadă de la PNL? Că vin cu oferte de ochii lumii pentru că într-un final au o hotărâre că nu fac guvern cu PSD-ul“ declara Sorin Grindeanu, în cadrul unui interviu acordat Digi 24.