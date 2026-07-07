Fostul sediu al Pfizer din New York, la un pas de prăbușire. Doi piloni de rezistență ai uriașei clădiri au cedat - FOTO/VIDEO

Fostul sediu al Pfizer din New York este un zgârie-nori de 33 de etaje. Sursa foto: X, FDNY

Fostul sediu al Pfizer din New York, un zgârie-nori de 33 de etaje, se află acum în pericol de prăbușire. Zona a fost deja evacuată.

Un zgârie-nori de 33 de etaje din Manhattan, New York, care a fost sediul companiei Pfizer, dar care acum e transformată într-un imobil de apartamente, se află în pericol de prăbuşire, după ce doi piloni de rezistență au cedat.

Mai multe străzi din centrul cartierului Manhattan au fost evacuate marţi dimineaţă, la ora de vârf, dar clădirea rămâne instabilă, a declarat primarul orașului New York, Zohran Mamdani, descriind situația ca fiind „extrem de gravă”.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

"Două coloane de rezistenţă au cedat şi au apărut totodată numeroase fisuri şi tasări ale planşeelor. Clădirea rămâne instabilă. Este o situaţie extrem de gravă... Sunt recunoscător să pot anunţa că nu s-au înregistrat victime până în prezent şi că toţi muncitorii au fost localizaţi şi sunt în siguranţă", a afirmat primarul Zohran Mamdani în cadrul unei conferinţe de presă.

Just before at 8 a.m. Tuesday, the FDNY received reports of a structural issue at an active construction site on East 42nd Street between 2nd Avenue and 3rd Avenue in Manhattan. The call came in for reported issues at a 37-story building at 235 East 42nd Street that is currently… pic.twitter.com/NavUpNGAJE — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Fostul sediu al Pfizer era transformat în imobil de apartamente de lux, în cadrul unui amplu proiect de reamenajare

Șeful pompierilor din New York, John Esposito, a declarat că există îngrijorare cu privire la posibilitatea unei „prăbușiri localizate”, dar a adăugat că acea clădire este construită în așa fel încât o prăbușire totală nu este posibilă. Potrivit lui, clădirea „a continuat să se miște” de când oficialii au sosit la fața locului.

„Avem o zonă de îngheț și o zonă de colaps înființate și colaborăm cu Departamentul de Clădiri și cu inginerul de construcții pentru a ne asigura că acest lucru este sigur pentru toți oamenii și pentru toți newyorkezii”, a spus el.

Esposito a adăugat că, din moment ce clădirea are o structură de oțel, „nu ar fi un colaps total. Ar fi un colaps mai localizat.”

O echipă de șase persoane încearcă să afle dacă pot începe eforturile de consolidare a structurii, potrivit unui oficial al orașului, scrie CNN.

⚠️ UPDATE: The FDNY remains on scene at 235 East 42nd Street in Manhattan as partner agencies investigate reports of potential structural issues. https://t.co/CwuphjqbZo pic.twitter.com/BuqeQa71XI — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Clădirea afectată este situată în apropierea gării Grand Central şi a sediului ONU. A fost sediu Pfizer, dar în prezent e transformată în imobil apartamente.