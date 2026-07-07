AEP, anunțul zilei despre declanșarea alegerilor anticipate în România / video

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Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, a transmis un mesaj privind organizarea alegerilor anticipate.

Într-o conferință de presă pe care a susținut-o marți la sediul AEP, Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, a vorbit despre organizarea alegerilor anticipate în România.

„Arhitectura actuală a sistemului electoral este depășită. Și-a atins limitele de funcționare eficientă și sustenabilitate și este necesară o reformă coerentă și o reconfigurare de ansamblu.

Reforma este începută, am constituit grupuri de lucru interne, responsabile de elaborarea principalelor proiecte de lege. De asemenea, am constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai universităților și am avut discuții cu grupurile politice parlamentare și am primit în audiență parlamentari de la toate partidele politice care sunt interesați de reforma cadrului normativ aplicabil alegerilor și referendumului. (...)“, a spus președintele AEP.

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Adrian Țuțuianu (AEP): Calendarul din legea 208/2015 este imposibil de respectat

Adrian Țuțuianu a explicat că, pe actuala lege privind organizarea alegerilor în România, anticipatele nu pot fi organizate, deoarece s-ar încălca regulile privind transparența actelor normative adoptate de Guvern iar procesul electoral ar fi viciat.

Cu alte cuvinte, în lipsa unui Guvern cu puteri depline și în contextul unui Parlament în vacanță, este aproape imposibil ca alegerile să fie organizate cu respectarea tuturor regulilor electorale.

„În urmă cu câteva luni, eu spuneam că ne-am putea confrunta cu alegerile anticipate. Domnul președinte ne-a spus că va căuta în continuare o soluție de evitare a acestora. AEP are niște responsabilități legale, motiv pentru care am finalizat analiza cadrului normativ existent astăzi în contextul în care am văzut luări de poziție din partea unor parlamentari care spun că lucrurile sunt OK și alegerile pot fi organizate oricând.

Articolul 89 din Constituția României reglementează posibilitatea dizolvării Parlamentului. Articolul 89, coroborat cu Articolul 63 din Constituție, prevede că președintele României poate dizolva Parlamentul, consecința fiind organizarea alegerilor anticipate, care trebuie să aibă loc în cel mult 3 luni de la momentul dizolvării.

Un asemenea calendar, ca cel din Legea 208/2015, este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Ca să ne încadrăm pe termene, în ziua în care se dizolvă Parlmanetul ar trebui să avem ordonanța și cinci hotărâri de Guvern și ar însemna să încălcăm toate regulile privind transparența actelor normative respective.

Timpul redus poate afecta pregătirea corespunzătoare a scrutinului electoral, se pune în discuție stabilitatea legislației electorale, protecția efectivă a dreptului de vot și a celui de a fi ales. De asemenea, avem probleme cu organizarea unor alegeri corecte și libere care să permită accesul neîngrădit la exercițiul dreptului de vot“, a spus, printre altele, președintele AEP, Adrian Țuțuianu.

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