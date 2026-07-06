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Consiliul Europei laudă România pentru consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 06 Iul 2026
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Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Unsplash

România a luat măsuri pentru a-şi consolida măsurile de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, dar trebuie să abordeze încă unele deficienţe, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport publicat luni.

Moneyval constată că, de la raportul de monitorizare anterior adoptat în iunie 2025, România şi-a îmbunătăţit conformitatea tehnică cu două recomandări ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI) privind implementarea unor sancţiuni financiare specifice legate de terorism şi finanţarea terorismului şi de proliferarea armelor de distrugere în masă şi care acum sunt evaluate ca fiind "în mare parte conforme", scrie Agerpres.

De asemenea, România a demonstrat unele progrese limitate în ceea ce priveşte recomandările GAFI referitoare la cooperarea şi coordonarea naţională (Recomandarea 2), organizaţiile non-profit (Recomandarea 8), legile privind secretul instituţiilor financiare (Recomandarea 9), persoanele expuse politic (Recomandarea 12), transparenţa şi beneficiarii beneficiari ai persoanelor juridice (Recomandarea 24) şi colectarea şi menţinerea statisticilor relevante pentru eficacitatea sistemului AML/CFT (Recomandarea 33).

Pe ansamblu, din cele 40 de recomandări, România este evaluată în prezent ca fiind conformă cu şapte recomandări, în mare parte conformă cu 20 de recomandări şi parţial conformă cu 13 recomandări. Niciuna dintre recomandările GAFI nu este evaluată ca fiind neconformă.

România va rămâne supusă procedurii de monitorizare sporită a Moneyval, se arată în raport. România ar trebui să raporteze toate progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării în mai 2027.

Moneyval este un organism de monitorizare al Consiliului Europei şi un organism regional de tip Grup de Acţiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaţionale în domeniul combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării armelor de distrugere în masă, precum şi eficienţa implementării acestora. Comitetul include 35 de jurisdicţii, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de Moneyval.

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