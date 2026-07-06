China și Rusia au început exercițiile navale „Interacțiunea maritimă 2026” în Marea Galbenă și Pacific

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China și Rusia au început luni exercițiile navale comune „Interacțiunea maritimă 2026”, desfășurate din portul militar Qingdao, situat în estul Chinei. Manevrele vor avea loc în Marea Galbenă și în Oceanul Pacific și se vor desfășura până la 13 iulie.

China şi Rusia au dat startul, luni, într-un port militar din oraşul chinez Qingdao (estul ţării) la exerciţii navale comune denumite "Interacţiunea maritimă 2026". Acesta se vor organiza în Marea Galbenă (partea nordică a Mării Chinei de Est) şi în Oceanul Pacific până pe data de 13 iulie 2026, au informat agenţia de stat chineză Xinhua şi Ministerul Apărării rus, citate de EFE.

Confrom Xinhua, ambele ţări au hotărât un comandament comun format din forţele armate chineză şi rusă. Exerciţiile se desfăşoară în trei etape: concentrarea forţelor, planificare în port şi operaţiuni pe mare.

Rusia și China au făcut "exerciţii de coordonare tactică şi de comandă"

Faza de concentrare a forţelor s-a încheiat duminică. După ceremonia de deschidere, cele două flote au făcut "exerciţii de coordonare tactică şi de comandă", a adăugat agenţia oficială chineză.

De asemenea, Comandamentul comun a abordat principalele elemente ale etapei maritime, în cadrul căreia navele participante se vor îndrepta către apele din apropierea oraşului Qingdao pentru a face exerciţii de recunoaştere comune, de apărare antiaeriană şi antirachetă, dar şi exerciţii cu folosirea efectiva a armamentului, conform agenţiei Xinhua.

Anterior, Ministerul Apărării rus a anunţat pe Telegram că o unitate a Flotei Ruse din Pacific a ajuns la Qingdao, fiind compusă din crucişătorul "Variag", corveta "Rezkii", submarinul "Ufa" şi nava de salvare "Igor Belousov".

Din partea Chinei vor lua parte distrugătoarele Anshan şi Kaifeng, fregata Wuhu, un submarin diesel-electric din clasa Yuan, nava de aprovizionare Kekexilihu şi nava de salvare Yangchenghu, potrivit aceleiaşi surse ruse.

Ce vor mai cuprinde manevrele Rusiei și Chinei în Marea Galbenă

De asemenea, manevrele vor cuprinde operaţiuni comune de salvare, exerciţii antisubmarin, exerciţii de apărare aeriană şi tiruri de artilerie, cu participarea infanteriei maritime din ambele ţări şi susţinerea aviaţiei navale.

Ministerul Apărării chinez anunţase duminică că forţele navale ale Chinei şi Rusiei ar urma să efectueze în această lună exerciţii în apele şi spaţiul aerian chineze, urmate de o operaţiune de "patrulare maritimă comună" în "zone relevante" din Pacific.

Beijingul a evidențiat atunci că manevrele fac parte din planul anual de cooperare dintre cele două armate şi încearcă "să răspundă de o formă comună provocărilor de securitate" şi "să protejeze pacea şi stabilitatea regionale".

China și Rusia desfășoară exerciții militare comune într-un moment de tensiuni în Pacific

Exerciţiile intervin într-un moment de activitate militară intensă a Chinei în Pacificul de Vest, după ce marina Armatei de Eliberare a Poporului (PLA) a lansat luni, de pe un submarin nuclear, o rachetă strategică în Pacific.

De asemenea, acestea coincid cu tensiunile în creştere în jurul Taiwanului şi cu fricţiunile între Beijing şi Tokyo, generate de recentele activităţi navale chineze în apropierea insulei japoneze Yonaguni şi de restricţiile chineze la export impuse unor entităţi japoneze legate de sectorul apărării.

China şi Rusia au făcut exerciţii militare periodic de la începutul anului 2022, când cu puţin timp înainte de invazia rusă în Ucraina au semnat un acord de cooperare strategică strânsă, care s-a intensificat de atunci prin manevre comune, patrule aeriene şi contacte de înalt nivel între conducerile lor militare, notează Agerpres.

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