Anghel Iordănescu a ales favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026: „Are prima șansă”

Anghel Iordănescu/ Foto Agerpres

Anghel Iordănescu, pronostic pentru Cupa Mondială 2026.

Cupa Mondială 2026 a intrat în faza optimilor de finală, iar partidele sunt din ce în ce mai încinse. Ediţia 2026 a arătat că şi echipele mai slab cotate pot face o figură frumoasă, iar surprizele se pot ascunde la tot pasul. Am văzut, de exemplu, Capul Verde, o echipă care s-a luptat până în prelungiri cu Argentina şi a fost la un pas de a produce o surpriză de proporţii, sau cum Germania a fost eliminată de Paraguay la loviturile de la 11 metri.

În acest context, Anghel Iordănescu, legendarul selecţioner care a reuşit cea mai mare performanţă din istoria echipei naţionale, conducând "Generaţia de Aur" până în sferturile de finală la Campionatul Mondial din SUA 1994, a oferit un pronostic pentru cititorii DC News privind echipa care, în opinia sa, are cele mai mari şase să ridice trofeul CM 2026 în finala care se va disputa duminică, 19 iulie.

Anghel Iordănescu ne-a spus că echipa care consideră că are cele mai mari şase să câştige această ediţie a Cupei Mondiale este Franţa, dar nu l-ar surprinde nici dacă Spania ar câştiga trofeul. "Franţa are prima şansă, dar nu m-a surprinde nici Spania", ne-a transmis Anghel Iordănescu.

Reamintim că Franţa a reuşit cu greu să se califice în faza următoare, câştigând partida din optimile de finală cu Paraguay cu 1-0, cu un gol înscris din penalty, într-o partidă extrem de grea pentru echipa lui Mbappe, Paraguay mizând exclusiv pe cartea apărării şi fragmentării jocului, punându-le mari probleme francezilor care se simt bine în partidele în care se joacă deschis.

În ceea ce priveşte Spania, echipa lui Yamal se va confrunta luni seara cu Portugalia lui Ronaldo.

Calendarul următoarelor partide

OPTIMI DE FINALĂ

Duminică 5 iulie



23:00 Brazilia - Norvegia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91)

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 93 - câştigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 câştigătoarea meciului 91 - câştigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

SEMIFINALE

Luni 13 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 97 - câştigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marţi 14 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

MECIUL PENTRU LOCUL 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică 19 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium