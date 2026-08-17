David Popovici, primele declarații după revenirea de la Europenele de la Paris. Ce spune despre banii pe care statul nu i-a plătit de doi ani

Înotătorul David Popovici pozând alături de medaliile de aur câștigate la Campionatele Europene de la Paris, 2026. Sursa foto: Agerpres

David Popovici, dublu campion european la Paris, a făcut primele declarații după revenirea în România. Sportivul a ajuns luni după-amiază pe Aeroportul Otopeni, după ce a cucerit aurul la 100 și 200 de metri liber la Europenele de la Paris.

David Popovici a revenit în România, luni după-amiază, după prestația excelentă de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Sportivul român în vârstă de 21 de ani a realizat o performanță istorică prin câștigarea a două medalii de aur la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene, în probele de 100 și 200 de metri liber.

El a devenit, astfel, primul înotător din istorie care reușește această performanță la trei ediții consecutive: Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.

David Popovici, primele declarații după succesul de la Paris

David Popovici i-a transmis un mesaj emoționant antrenorului său, Adrian Rădulescu, chiar la revenirea în țară, pe Aeroportul Otopeni. Antrenorul său împlineşte 36 de ani.

„La mulți ani domnului Adi, la mulți ani omului care nu m-a lasat niciodată ca succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă - și unuia dintre cei mai buni prieteni ai mei”, au fost printre primele declarații ale lui David Popovici la revenirea în România.

Ce i-ar spune David Popovici, la 21 de ani, micului sportiv David

„Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut, mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin momentele de grele. Dacă aș putea, totuși, să-i spun ceva, i-aș spune că totul o să fie bine, totul se așază”, a mai adăugat campionul olimpic la Paris 2024.

Acesta a amintit un interviu al regretatului baschetbalist Kobe Bryant, în care americanul răspundea la o întrebare despre dacă iubește mai mult să câștige sau urăște mai mult să piardă. Bryant a răspuns că „niciuna”, explicând că este neutru și că joacă „de dragul de a-și însuși anumite lucruri și aspecte ale vieții sale”.

„Și eu înot mai mult pentru a mă descoperi și a mă depăși mai mult decât pentru succes sau titluri, deși, atunci când o faci cu dragoste și chiar cu pasiune, s-ar putea să vină la pachet și titlurile”, a mai spus David Popovici.

David Popovici, neplătit încă din 2024 de către statul român

Popovici a abordat și un subiect care a revenit în atenția publică în ultimele zile. Aceea a sportivilor români neplătiți de ani întregi, deși au adus mândrie statului român datorită performanțelor lor, în contextul în care nici condițiile de pregătire nu se compară cu cele regăsite în alte state.

Precizăm că ANS nu i-a acordat încă lui David Popovici premiile în bani aferente medaliilor câștigate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

„Mi se pare o responsabilitate, care ar trebui luată foarte în serios, a statului român, de a recompensa sportivii care aduc performanțe României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani și ani de zile - care mi-au susținut acest parcurs - însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care, din păcate, nu au, poate, aceleași condiții pe care le am eu acum. Și dacă vorbesc despre premiile pe care nu le-am primit încă de acum doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, fără să pretind că sunt într-o situație în care eu, personal, am acum nevoie de ei (n.r. bani), numai că e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină. Tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună în momentul în care câștig eu sau alt sportiv de înaltă performanță”, a spus David.

El a răspuns și la întrebarea legată de modul în care privește situațiile în care politicienii îl felicită după succesele sale și își atribuie, în mod indirect, o parte din această mândrie: „E o situație care nu poate fi comentată mult mai mult, pentru că e exact cum o spuneți și voi (n.r. presa). Este acest sentiment de identificare și această asociere - am câștigat cu toții - însă multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot influența viața - și unii au nevoie de asta urgent”.

„De fiecare dată când am ocazia o să spun că nu am avut cele mai bune condiţii. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generaţii, rolul infrastructurii ar trebui să fie luat în serios şi rezolvat pe cât se poate. Şi pentru educaţia noastră ca societate”, a adăugat David Popovici.

„Veni, Vidi, Popovici”

Popovici a câștigat aurul la 100 metri liber la Paris pe 12 august, când a terminat cursa în 46,56 secunde. El a stabilit în această ultimă fază a competiției un nou record. Deși era pe locul al doilea după prima lungime de bazin, Popovici a recuperat și a câștigat în fața rusului Egor Kornev și maghiarului Kristof Milak.

Două zile mai târziu, pe 14 august, Popovici a câștigat și finala probei de 200 metri liber, cu timpul de 1:44,15. El a condus cursa de la început până la sfârșit și nu le-a dat adversarilor șansa să-l depășească.