Cum se desfășoară cursele de canotaj atunci când ploaia umple bărcile cu apă. Elisabeta Lipă: Nu poți să și concurezi, să și scoți apa

Echipa României de 8+1 la JO 2024, Paris. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Elisabeta Lipă a povestit, în exclusivitate pentru DCNews, cum se desfășoară cursele de canotaj atunci când ploaia umple bărcile cu apă. Fosta campioană olimpică și mondială a vorbit, de asemenea, despre condițiile dificile de la Mondialele de la Amsterdam și despre cum sportivii sunt nevoiți, uneori, să continue cursa cu apa până la glezne.

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a fost invitata emisiunii „Mi-Th Influencer” de la DCNews, realizată de Mirela Vescan și Thea Haimovitz.

Fosta campioană mondială și olimpică a explicat ce se întâmplă cu apa care se adună în barcă, în timpul unei curse, atunci când vremea este una nefavorabilă - așa cum au experimentat sportivii la Mondialele de la Amsterdam, de anul acesta.

„Canotajul are piste de concurs pe lacuri naturale sau pe canale artificiale. În Amsterdam este unul artificial, dar organizatorii n-au luat în calcul vremea când l-au construit: vântul, direcția lui. Canalul este foarte frumos, în mijlocul unui parc, multă verdeață”, a spus fosta mare campioană.

Totuși, competiția „a fost sold-out”, cu „peste 50.000 de spectatori, care au stat și pe jos, și pe sus, peste tot, pe ploaie, pe vânt” a mai spus Elisabeta Lipă, care a amintit, de asemenea, că „prima zi de finale a fost amânată cu două ore din cauza vântului, a ploii, a tunetelor, a fulgerelor”.

Chiar și așa, România a avut o evoluție foarte bună și a încheiat competiția din Țările de Jos cu trei medalii de aur: la dublu rame feminin (W2-), proba a fost câștigată de Simona Radiș și Adriana Adam, la 8+1 feminin (W8+) s-au impus: Simona Radiș, Adriana Adam, Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu (cârmaci), iar la 8+1 mixt (Mix8+) au câștigat aurul mondial: Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci).

Ce fac canotorii cu apa care se strânge în barcă

„Ce se întâmplă cu apa care se adună în barcă?”, a fost întrebarea adresată de Thea Haimovitz.

Elisabeta Lipă a explicat că sportivii își continuă cursa, de multe ori, cu apa care se strânge în barcă: „Ori o cari, ori tragi la ponton să scoți apa”, a replicat Elisabeta Lipă.

„Vorbești serios? Cari apa aia cu tine în barcă?”, a întrebat-o surprinsă Thea Haimovitz.

„O cari, că n-ai ce să faci!”, a spus marea campioană, care a precizat că sportivii se foloseau inclusiv de bureți pentru a scoate apa din barcă înainte de startul cursei: „Noi am avut situații când aveam bureți în barcă și scoteam apa cu ei până să luăm startul. Nu poți să și concurezi, să și scoți apa”.

Într-o zi cu o vreme asemănătoare celei de la Mondialele de la Amsterdam, apa care se strânge într-o barcă poate „ajunge până la glezne”, a spus Elisabeta Lipă, „dar nu atât de mult încât să te incomodeze”. Totuși, „incomod este să tragi (n.r. în timpul cursei). Apa aia atârnă (n.r. la rezultatul final). Tot echipamentul se udă”, a mai spus aceasta.

Elisabeta Lipă, care este și deputat de Botoșani, a vorbit, la DCNews, și despre provocările de a fi politician și ce anume a „călit-o” pentru a face față criticilor.