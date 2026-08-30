Aur pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj. Echipajul de 8+1 a obținut cel mai bun timp

Foto: Agerpres

Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit, duminică, medaliile de aur la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, după o cursă spectaculoasă, dominată de tricolore de la start până la sosire.

România, în formula Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu, a controlat cursa și a trecut prima linia de sosire cu timpul de 5 minute, 51 de secunde și 88 de sutimi, nou record mondial al probei.

Pe podium au mai urcat Marea Britanie, cu 5:52.76, și Statele Unite, cu 5:53.76.

Prin acest succes, România a ajuns la 11 titluri mondiale în proba feminină de 8+1, la egalitate cu Statele Unite.

Două medalii de aur pentru România

Titlul mondial de la Amsterdam este al doilea aur obținut de România la această ediție a Campionatelor Mondiale. Prima medalie de aur a fost câștigată de Adriana Adam și Simona Radiș, în proba de dublu rame.

Rezultatul confirmă forma excelentă a canotajului românesc la competiția din Olanda.

Tot duminică, echipajul masculin de 8+1 al României, format din Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și Rucsandra Bucșa, a câștigat Finala B.

Românii au oprit cronometrul la 5 minute, 22 de secunde și 77 de sutimi, în timp ce Noua Zeelandă a terminat pe locul secund, cu 5:23.58.

La schif simplu masculin, în Finala B, Mihai Chiruță a ocupat locul al doilea, cu 6:43.19, după elvețianul Kai Schaetzle, care a încheiat cursa în 6:42.25.

În proba de dublu vâsle mixt, Andrei Cornea și Andrada Moroșanu au terminat pe locul al treilea în Finala B, cu timpul de 6:32.15. Italia a câștigat cursa, cu 6:29.03, urmată de Uruguay, cu 6:31.28.

România mai are un echipaj în competiție duminică. Tricolorii vor lua startul în Finala A a probei de 8+1 mixt.